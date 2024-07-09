Reuters: НАТО для захисту від Росії потрібні ще до 50 бригад

Бригада НАТО налічує від 3000 до 7000 військовослужбовців, тож створення ще 35-50 таких підрозділів стане серйозною проблемою.

НАТО необхідно створити від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої оновлені плани захисту від можливого нападу Росії, повідомила у понеділок, 8 липня, агенція Reuters з посиланням на неназване військове джерело, ознайомлене з розрахунками, які були підготовлені до саміту Альянсу в Вашингтон.

Співрозмовник Reuters не навів деталей засекреченого плану Північноатлантичного альянсу. Бригада НАТО складається із 3000-7000 військовослужбовців, тож створення ще 35-50 таких підрозділів стане серйозною проблемою, зазначає агенція.

Ще одним викликом для НАТО стане посилення власної системи протиповітряної оборони, продовжив співрозмовник Reuters. За його оцінкою, лише Німеччині необхідно вчетверо збільшити можливості своєї ППО.

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Нові пріоритети НАТО

Представник НАТО в коментарі Reuters заявив, що члени Альянсу визначили "докладні вимоги до військ та озброєння, необхідних для захисту". "Повітряна та протиракетна оборона, далекобійна зброя, логістика, а також великі наземні маневрені формування входять до наших головних пріоритетів", - зазначив співрозмовник. Міністерство оборони ФРН відмовилося коментувати плани Альянсу, пославшись на їхній засекречений статус.

Саміт НАТО пройде з 9 до 11 липня у Вашингтоні і буде присвячений 75-й річниці заснування Альянсу.