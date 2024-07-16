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ПолітикаЄвропа

Роберта Мецола переобрана на пост глави Європарламенту

Олександр Куницький
16 липня 2024 р.

Спікеркою Європарламенту депутати нового скликання переобрали мальтійську християнську демократку Роберту Мецолу. Єдиним альтернативним кандидатом була іспанка Ірені Монтеро із фракції лівих.

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Християнська демократка Роберта Мецола
Християнська демократка Роберта МецолаФото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Представниця фракції християнських демократів у Європейському парламенті (ЄП) Роберта Мецола залишиться на посаді глави ЄП на новий термін. За її переобрання на першому засіданні Європарламенту нового скликання у вівторок, 16 липня, проголосували 562 із 623 депутатів.

Раніше повідомлялося, що Мецола залишиться на цій посаді на наступні 2,5 року завдяки домовленостям між парламентськими фракціями християнських демократів, соціал-демократів та лібералів.

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Єдиною альтернативною кандидаткою на голосуванні була іспанка Ірене Монтеро із фракції лівих. На підтримку Монтеро висловився 61 євродепутат. У січні 2022 року Роберта Мецола стала першою депутаткою з Мальти на посаді голови Європарламенту, а також наймолодшим спікером в історії ЄП - їй тоді було 43 роки. 

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