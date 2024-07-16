Роберта Мецола переобрана на пост глави Європарламенту

Представниця фракції християнських демократів у Європейському парламенті (ЄП) Роберта Мецола залишиться на посаді глави ЄП на новий термін. За її переобрання на першому засіданні Європарламенту нового скликання у вівторок, 16 липня, проголосували 562 із 623 депутатів.

Раніше повідомлялося, що Мецола залишиться на цій посаді на наступні 2,5 року завдяки домовленостям між парламентськими фракціями християнських демократів, соціал-демократів та лібералів.

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Єдиною альтернативною кандидаткою на голосуванні була іспанка Ірене Монтеро із фракції лівих. На підтримку Монтеро висловився 61 євродепутат. У січні 2022 року Роберта Мецола стала першою депутаткою з Мальти на посаді голови Європарламенту, а також наймолодшим спікером в історії ЄП - їй тоді було 43 роки.