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Правий популіст отримає посаду в Єврокомісії - Welt

Валерій Сааков
3 вересня 2024 р.

Італійський правий популіст Раффаеле Фітто отримає керівний пост у Єврокомісії, пише Welt. Фітто стане першим правим популістом у складі ЄК.

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Раффаеле Фітто (л.), Джорджа Мелоні (ц.) і Ришард Антоні Легутко (п.)
Раффаеле Фітто (л.), Джорджа Мелоні (ц.) і Ришард Антоні Легутко (п.) на заході європейських консерваторів (червень 2022 року)Фото: Roberto Monaldo/LaPresse/ZUMA/picture alliance

Італійський політик Раффаеле Фітто, який належить до партії "Брати Італії" прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, стане першим правим популістом, який обійме керівну посаду в головному виконавчому органі Євросоюзу - Європейській Комісії (ЄК). Про це у вівторок, 3 вересня, повідомило німецьке видання Die Welt з посиланням на власні неназвані джерела. Зазначається, що Фітто стане виконавчим віцеголовою Єврокомісії й відповідатиме за економічні питання та допомогу у відновленні після коронавірусу на загальну суму понад 700 мільярдів євро.

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Як повідомляє Die Welt, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вже ухвалила перші рішення щодо відбору 26 комісарів ЄС. Очікується, що вона оголосить склад нової керівної команди Єврокомісії щонайпізніше до кінця цього тижня. Однак вже відомо, що фон дер Ляєн матиме у новій команді чотирьох виконавчих віцепрезидентів, а також верховного представника Європейського Союзу з зовнішньої політики, зазначає видання.

Крім того, будуть ще два комісари ЄС, які безпосередньо підпорядковуватимуться фон дер Ляєн через важливість їхньої сфери відповідальності. Попередній рівень віцеголів (дотепер ці посади мали чотири комісари ЄС. - Ред.) буде скасовано, додає видання.

Згідно з планами фон дер Ляєн, консерватор з Латвії Валдіс Домбровскіс стане виконавчим віцеголовою, відповідальним за питання "Розширення та відновлення України". Представниця соціалістів Тереза Рібера Родрігес, яка раніше була міністеркою з питань екологічного переходу в уряді Педро Санчеса в Іспанії, відповідатиме за галузь "Перехідний період" як виконавча віцеголова. Вона відатиме за законодавчі пропозиції Єврокомісії щодо соціального, цифрового та екологічного переходу.

Ліберальний французький політик Тьєррі Бретон відповідатиме за галузь "Промисловість та стратегічна автономія". Очікується, що новим комісаром ЄС з питань торгівлі стане нідерландець Вопке Гукстра. А новим комісаром ЄС з питань енергетики стане колишній міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела, повідомляє Die Welt.

Марош Шефковіч зі Словаччини відповідатиме за скорочення бюрократії та міжінституційні питання, а Пйотр Серафін з Польщі - за бюджетні питання. Фон дер Ляєн хоче зробити дерегуляцію одним зі своїх ключових завдань на найближчі роки. Серафін повинен буде відповідати за переговори про новий семирічний бюджет ЄС, що набуває дедалі більшого значення, оскільки Брюссель вимагає дедалі більше грошей на тлі нових викликів, але країни-члени не хочуть збільшувати видатки на Євросоюз, наголошує видання.

Кандидатури членів наступного складу Єврокомісії ще має затвердити Європарламент восени.

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