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КонфліктиУкраїна

Зеленського покликали в Брюссель обговорити миротворчу місію

Олександр Куницький
14 грудня 2024 р.

Під час візиту до Брюсселя Володимир Зеленський обговорить з лідерами ЄС і НАТО питання можливого розміщення миротворчих сил в Україні, пише Politico.

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Президент України Володимир Зеленський
Володимир ЗеленськийФото: Andrew Medichini/AP Photo/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський обговорить 18 грудня в Брюсселі з лідерами низки країн Європейського Союзу (ЄС) і Північноатлантичного альянсу (НАТО) ймовірне розгортання в Україні миротворчих сил. Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на джерела.

Як пише Politico, на зустрічі будуть присутні Зеленський, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, голова Європейської Ради Антоніу Кошта, глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), президенти Франції Еммануель Макрон і Польщі Анджей Дуда. За даними агенції Reuters, також очікується участь прем'єр-міністрів Великобританії Кіра Стармера та Італії Джорджи Мелоні.

Підставою для зустрічі став тиск з боку обраного президента США Дональда Трампа щодо того, що Європа має зіграти активну роль у потенційній майбутній угоді про припинення війни, залучивши для цього свій контингент, пише видання. "Це не буде зустріч, яка матиме конкретні рішення, а буде більш політична для обговорення найближчих тижнів і місяців", - сказав співрозмовник Reuters.

Зеленський підтвердив факт зустрічі

Зеленський підтвердив факт зустрічі у Брюсселі з європейськими лідерами наступного тижня.

За його словами, темою для обговорення будуть санкції проти РФ і підтримка оборони України. "Наступного тижня будемо говорити в Європі щодо спільної роботи. Санкції проти Росії, підтримка нашої оборони та інвестиції в спільну оборону Європи і сильна дипломатія заради миру - це те, що має збільшуватись кожного тижня, аби в наступному році всі разом з партнерами ми змогли досягти нашої головної мети", - сказав він у відеозверненні ввечері 14 грудня. 

Нагадаємо, раніше Reuters повідомляв із посиланням на джерело про ідею створення коаліції "з п'яти-восьми європейських країн, які залежать не від НАТО, а від двосторонньої угоди з Україною, і сповнені рішучості діяти". Відомо, що потенційна місія для України останнім часом була темою переговорів між Францією та Великобританією. Крім того, Макрон обговорював цю ідею також з лідерами скандинавських, балтійських країн і Польщі.

Читайте також: Миротворча місія для України: наскільки це реально?

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