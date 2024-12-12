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КонфліктиУкраїна

ЄС хоче допомогти спланувати миротворчу місію в Україні

Валерій Сааков
12 грудня 2024 р.

Брюссель готовий координувати зусилля щодо створення миротворчої місії для України та підтримати відповідні дискусії, повідомила речниця верховної представниці Євросоюзу Каї Каллас.

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Будівля Єврокомісії в Брюсселі
Будівля ЄврокомісіїФото: Dragan Maksimović/DW

Європейська Комісія запропонувала свою підтримку в дискусіях про створення миротворчої місії для забезпечення можливого майбутнього припинення вогню в Україні.

Як заявила в четвер, 12 грудня, речниця верховної представниці Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас, Євросоюз готовий координувати зусилля в цьому напрямку. 

Як дізналася інформаційна агенція dpa від неназваних джерел, представники кількох країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) вже кілька тижнів ведуть таємні перемовини про механізми контролю можливого майбутнього припинення вогню в Україні. Нині в Європі зростає занепокоєння, що новообраний президент США Дональд Трамп може спробувати чинити тиск на Україну і Росію, щоб змусити їх до переговорів, коли повернеться в Білий дім. 

Туск каже, що ніхто іноземні війська в Україну поки не відряджатиме

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив цього ж дня, що наразі немає жодних планів щодо відрядження іноземних військ в Україну в разі досягнення припинення вогню, а будь-яке таке рішення щодо польських військ ухвалюватиметься у Варшаві.

"Якщо вдасться досягти угоди, ми співпрацюватимемо з Францією над рішенням, що насамеперед захистить Європу й Україну від повторення конфлікту", - запевнив Туск під час спільної пресконференції у Варшаві з президентом Франції Еммануелем Макроном, цитує Reuters.

А Макрон закликав до пошуку шляху виходу з війни в Україні, який би зважав на інтереси Києва та ЄС, поки Трамп готується вступити на посаду. "Адміністрація Трампа висловила готовність спробувати змінити перебіг цього конфлікту, тож нам слід тісно співпрацювати з американцями, з Україною, щоб знайти можливий шлях, який зважає на інтереси України, її суверенітет, а також на інтереси європейців та їхню безпеку", - сказав він журналістам у Варшаві, цитує AFP.

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