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КонфліктиУкраїна

Макрон і Туск обговорять миротворців в Україні - Politico

Валерій Сааков
11 грудня 2024 р.

Під час візиту до Варшави президент Франції обговорить з прем'єром Польщі питання можливого розміщення миротворчих сил в Україні, якщо завершиться нинішня фаза війни, підтвердило Politico дані видання Rzeczpospolita.

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Прем'єр Польщі Дональд Туск, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі в Берліні у березні 2024 року
Дональд Туск, Еммануель Макрон і Олаф ШольцФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Президент Франції Еммануель Макрон має намір під час свого візиту до Варшави обговорити з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском питання розміщення миротворчих сил в Україні, якщо вщухне поточна фаза війни Росії проти України. Про це в середу, 11 грудня, пише видання Politico з посиланням на два неназвані джерела - дипломата Європейського Союзу та французького посадовця.

Дипломат ЄС підтвердив оприлюднене напередодні повідомлення польського видання Rzeczpospolita про те, що Польща та Франція обговорюють потенційне розміщення 40-тисячної миротворчої місії для України, до складу якої увійдуть війська й з інших країн. У розмові з Politico європейський дипломат визнав: "Це правда". Утім, він не уточнив, з яких саме країн могли б походити військові у разі розміщення такої місії на українській території.  

Польщу здивувала пропозиція Макрона щодо миротворців в Україні

Проте високопоставлений польський посадовець, на якого так само посилається Politico, заявив, що офіційну Варшаву здивувала пропозиція Макрона щодо цього. "Це не та формула, яка дала б нам змогу ухвалити таке рішення", - прокоментував він, додавши, що питання відрядження миротворчої місії мають вирішуватися в межах повноважень Організації Об'єднаних Націй (ООН) або Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБЄС), а не під час двосторонньої дискусії. Щодо надсилання польського миротворчого контингенту до України, то, за його словами, такий крок "мав би сенс лише у форматі НАТО". 

Крім того, польський високопосадовець зазначив, що ще однією проблемою, яка викликає занепокоєння у зв'язку з пропозицією Макрона, є те, що ширша політична ситуація залишається дуже невизначеною, аж доки не складе присягу новообраний президент США Дональд Трамп. "Складно навіть обговорювати таку тему до 20 січня (інавгурації Трампа. - Ред.)", - зазначив він.

Теперішня пропозиція Макрона щодо миротворчого контингенту відрізняється від його попередньої ідеї відрядити до України військових інструкторів під час війни, що досі триває. У заяві Єлисейського президентського палацу йдеться, що Макрон їде до Польщі, щоб обговорити питання України "в новому трансатлантичному контексті".

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