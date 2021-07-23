Лашет погрожує Росії санкціями в разі агресії проти України

Кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС Армін Лашет (Armin Laschet) погрожує Росії санкціями в разі, якщо та за допомогою газопроводу "Північний потік-2" тиснутиме на Україну. "Якщо Росія знову агресивно поводитиметься щодо України, то Німеччина вживе заходів на національному рівні та ініціює санкції на рівні Європейського Союзу", - заявив німецький політик в інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita, оприлюдненому в суботу, 31 липня.

На його думку, це дозволить запобігти використанню Росією газопроводу як геополітичної зброї. "Німецько-американська угода дає нам в руки інструмент, за допомогою якого ми спільно можемо притягнути Росію до відповідальності за деструктивні дії", - переконаний Лашет, цитує інформагенція Reuters.

За його словами, відданість суверенітету та безпеці України має бути пріоритетом німецької зовнішньої політики. "Також важливо дати Росії зрозуміти, що ми не приймаємо, коли вона порушує міжнародне право, атакує гібридними засобами західні демократії або порушує фундаментальні права людини та громадянина на своїй території", - заявив політик.

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Угода Німеччини та США щодо російського газогону

21 липня США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції щодо учасників проєкту, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

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В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу Україною. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу територією України, який має закінчитися наприкінці 2024 року.