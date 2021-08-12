За місяць до виборів СДПН вперше за 15 років випередила ХДС/ХСС - опитування

Майже за місяць до парламентських виборів у ФРН Соціально-демократична партія Німеччини (СДПН) вперше за багато років обішла в соцопитуванні союз консерваторів Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС). Про це свідчать оприлюднені у вівторок, 24 серпня, результати щотижневого дослідження соціологічного інституту Forsa, зроблені для німецьких телеканалів RTL та n-tv.

Так, німецькі соціал-демократи отримали 23 відсотки підтримки виборців, тоді як за ХДС/ХСС віддали свої голоси 22 відсотки опитаних, повідомляє агенція dpa. Порівняно з попереднім тижнем, СДПН набрала на два відсоткові пункти більше, тоді консерватори втратили один відсоток. Таким чином, соціал-демократи вперше за майже 15 років - з 2006-го - випередили християнських демократів, наголошують у Forsa. А рейтинг ХДС/ХСС у 22 відсотки, за даними Forsa, є найгіршим за історію досліджень цього соціалогічного інституту, заснованого в 1984 році.

При цьому партія "Союз 90/Зелені" опустилася в опитуванні на один відсоток - до 18 відсотків і займає наразі третє місце в передвиборчому рейтингу. Вільна демократична партія (ВДП), як і раніше, отримує 12 відсотків голосів опитаних, "Альтернатива для Німеччини" (АдН) - 10 відсотків, а партія "Ліві" - 6 відсотків.

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Як зазначається, результати опитування лише відображають думку виборців на даний момент та не є прогнозами результатів виборів. У той же час, за даними опитувань інших інститутів, СДПН останнім часом наздогнала ХДС/ХСС і значно випередила "зелених". Так, за даними опитування інституту Insa для газети ""Bild am Sonntag", оприлюдненим минулої неділі, соціал-демократи та християнські демократи перебували майже на одному рівні. Також, за даними опитування Forsa, багато виборців очікують на цих виборах поразки ХДС/ХСС.

Нагадаємо, у виборах до Бундестагу Німеччини, які відбудуться 26 вересня, візьмуть участь 47 партій. Допуск до участі у виборах отримали 54 політичні сили, утім сім з них не виставили земельних списків кандидатів та не висунули кандидатів у виборчих округах. Нинішня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), яка обіймає цю посаду протягом 16 років, в жовтні 2018 року відмовилася від крісла голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і, відповідно, не претендуватиме на посаду глави уряду.