 Вибори у Німеччині: Меркель застерегла від коаліції з Лівою партією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2021

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Вибори у Німеччині: Меркель застерегла від коаліції з Лівою партією

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель переконана, що найкращий шлях для країни - це уряд на чолі з ХДС/ХСС та з Арміном Лашетом на посаді федерального канцлера. Вона застерегла від коаліції з Лівою партією.

Анґела Меркель виступає в Бундестазі

Анґела Меркель виступає в Бундестазі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у вівторок, 7 вересня, на, ймовірно, останньому засіданні Бундестагу перед виборами 26 вересня охарактеризувала майбутні парламентські вибори у ФРН як вибір напрямку розвитку країни та агітувала за свого однопартійця Арміна Лашета (Armin Laschet).

Водночас канцлерка застерегла щодо можливого союзу Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та Зелених з Лівою партією. "Не все одно, хто керує цією країною", - наголосила Меркель.

Це - особливі вибори, "адже це рішення щодо напрямку розвитку нашої країни в найважчі часи", зауважила канцлерка. За її словами, громадяни мають вибір між двома варіантами: урядом СДПН та Зелених, "який приймає підтримку Лівої партії або принаймні не виключає її", або урядом на чолі ХДС/ХСС з Лашетом як канцлером.

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"Найкращий шлях для нашої країни - це федеральний уряд на чолі з ХДС/ХСС та з Арміном Лашетом на посаді федерального канцлера", - заявила Меркель. Такий уряд забезпечить стабільність та надійність, і "це саме те, що потрібно Німеччині", впевнена канцлерка.

Нагадаємо, що вибори до Бундестагу відбудуться 26 вересня. Довгий час лідером електоральних симпатій був консервативний блок ХДС/ХСС, проте останнім часом в лідери виборчих перегонів, згідно з даними опитувань, вирвалася Соціал-демократична партія Німеччини. Кандидат у канцлери від цієї політсили, чинний міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz) поки не виключив можливого альянсу з Лівою партією, яка, зокрема, відома своєю проросійською позицією.

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