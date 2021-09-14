У ФРН відбулися дебати представників менших парламентських партій

Після перших двох раундів теледебатів за участю кандидатів на пост канцлера Німеччини від ХДС, СДПН та Зелених, в ефірі суспільно-правового телеканалу ARD зустрілися представники партій, які також мають високі шанси потрапити до Бундестагу: Лівих, вільних демократів, ХСС та правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН).

Участь в теледебатах, які відбулись у понеділок, 13 вересня, взяли співголова Лівої партії Жанін Вісслер (Janine Wissler), лідер Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner), голова парламентської групи ХСС Александер Добріндт (Alexander Dobrindt) та голова парламентської фракції АдН Аліс Вайдель (Alice Weidel). Як і очікувалось, їхні погляди на різні питання істотно відрізнялися.

Пенсії

Александер Добріндт виступав за збільшення материнських пенсій. Однак цього ж дня ця пропозиція була відхилена спільним кандидатом від ХДС/ХСС Арміном Лашетом (Armin Laschet). Лінднер, своєю чергою, виступав за індивідуалізацію пенсійного віку - на його думку, тим, хто хоче працювати довше, слід дозволити це зробити.

Аліс Вайдель запропонувала збільшити пенсійні внески та зобов'язати політиків та держслужбовців також сплачували внески на пенсійне страхування. До цього також закликала і Вісслер, яка водночас висловилася за зниження пенсійного віку до 65 років.

Кліматична політика

Співголова Лівої партії Вісслер запропонувала запровадити обмеження швидкості, заборонити внутрішні авіарейси та відмовитися від використання двигунів внутрішнього згоряння до 2030 року. Натомість, на її думку, Німеччина повинна використовувати синтетичне паливо. А от Вайдель був єдиним, хто висловився проти Паризької кліматичної угоди.

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Сімейна політика

Різні позиції висловили кандидати і щодо сімейної політики. Зокрема, Вісслер вимагала усунути соціальну нерівність, що виникає через особливості німецької освіти - шляхом забезпечення того, щоб діти довше навчалися разом. Лінднер стверджував, що освітній федералізм треба реформувати, щоб федеральний уряд міг більше інвестувати в цю сферу. Добриндт та Вайдель закликають до пришвидшення цифровізації шкіл.

Зовнішня політика

Найбільші відмінності основні кандидати висловили щодо зовнішньої політики: Вісслер закликала перетворити НАТО на альянс колективної безпеки і при цьому більш тісно співпрацювати з Росією. Вайдель також виступила за зближення з Росією та Китаєм.

Лінднер наполягав, зокрема, на збереженні трансатлантичних відносин, а Добріндт висловився за те, що Німеччина має продовжувати бути членом НАТО.

Можливі коаліції

Модератори завершили 75-хвилинну дискусію питанням про можливі коаліції. "Якщо 26 вересня у СДПН, Зелених та Лівих буде математична більшість, ми повинні будемо серйозно поговорити про те, як ми можемо сформувати зміну політики", - зазначила Вісслер.

Лінднер відповів на питання про можливу коаліцію із Зеленими та Лівими так: "Мені бракує уяви про те, яку пропозицію червоно-зелені можуть зробити Вільній демократичній партії".

Добріндт, своєю чергою, назвав можливою коаліції, що складається з блоку ХДС/ХСС, СДПН та ВДП. За словами політика, він відчуває до неї "симпатію, оскільки вона не включає Зелених".