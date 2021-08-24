 Кличко агітуватиме за Лашета на виборах у Німеччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2021

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Новини

Кличко агітуватиме за Лашета на виборах у Німеччині

Київський мер Віталій Кличко візьме участь в агітаційному заході на підтримку Арміна Лашета - кандидата в канцлери Німеччини від ХДС/ХСС.

Віталій Кличко вийде на передвиборчий ринг у Німеччині

Віталій Кличко вийде на "передвиборчий ринг" у Німеччині

Мер Києва та колишній чемпіон світу з фоксу Віталій Кличко візьме участь в агітаційному заході на підтримку кандидата в канцлери Німеччини від союзу консерваторів Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС) Арміна Лашета (Armin Laschet). Про це повідомляється на сайті "Молодіжного союзу" (Junge Union) - об'єднання при блоці ХДС/ХСС, яке організовує захід.

Подія має відбутися 4 вересня у Ганновері. Як зазначається, участь у ній можна взяти безпосередньо, або долучитися до неї онлайн, щоб побачити, як Лашет та Кличко "вийдуть на ринг у Ганновері". "На нашій виборчій арені на тебе чекають сильні голови та сильні ідеї", - обіцяють організатори.

Нагадаємо, Віталій Кличко під час своєї професійної боксерської кар'єри багато років жив і тренувався у Німеччині і є, як і його молодший брат Володимир, вельми популярним серед любителів боксу в цій країні.

Парламентські вибори в Німеччині мають відбутися 26 вересня, у них братиме участь 47 партій. Допуск до участі у виборах отримали 54 політичні сили, утім сім з них не виставили земельних списків кандидатів та не висунули кандидатів у виборчих округах. Нинішня канцлерка НімеччиниАнґела Меркель (Angela Merkel), яка обіймає цю посаду протягом 16 років, в жовтні 2018 року відмовилася від крісла голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і, відповідно, не претендуватиме на посаду глави уряду.

Утім, результат цьогорічних виборів важко передбачити. За місяць до голосування Соціально-демократична партія Німеччини (СДПН) вперше за майже 15 років обійшла в соцопитуванні союз ХДС/ХСС.

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