Анґела Меркель у День німецької єдності закликала до збереження демократії
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель у промові на урочистостях у День німецької єдності наголосила на важливості відстоювання здобутків демократії.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) в День німецької єдності в неділю, 3 жовтня, закликала до збереження демократії. "Демократія - не просто є, натомість ми повинні знову і знову спільно працювати задля неї", - наголосила Меркель на офіційних урочистостях у місті Галле у федеральній землі Саксонія-Ангальт, з нагоди 31-ї річниці возз'єднання країни. "Однак я побоююся, що іноді ми поводимося з демократичними здобутками дещо надто легковажно", - зазначила канцлерка.
Меркель зазначила, що нині у Німеччині стаються напади на такі цінності, як свобода слова, а в публічній сфері за допомогою брехні та дезінформації "без стримувань і сорому" розпалюється ворожість і ненависть. Канцлерка підкреслила, що відбувається не тільки дискредитація людей "через їхню зовнішність, походження або віру", а що таким чином "нападають на демократію". Нині зазнає випробувань не що інше, як демократична єдність, цитує Меркель інформагенція AFP.
Канцлерка засудила напади на людей, які працюють задля суспільного блага. У цьому контексті вона згадала про санітарів медичної допомоги, пожежників і місцевих політиків. Вона вважає, що "на вербальне огрубіння і радикалізацію, які спостерігаються, мають відповідати не лише ті, хто стають жертвами", а все суспільство має давати відсіч таким атакам, бо "словесні напади надто швидко переростають у насилля".
У своїй промові Меркель нагадала про мирну революцію 1989 року в Німецькій демократичній республіці (НДР) і зазначила, що свобода "не просто звалилася на нас", а що її треба було виборювати. Люди продемонстрували в ті часи "справжню мужність", але й сьогодні лишається багато роботи, адже творення єдності - не є завершеним процесом, сказала канцлерка.
Слухачі підтримали тривалими оплесками останню промову Меркель у ролі канцлерки в День німецької єдності. Аплодуючи, люди підвелися зі стільців. Серед слухачів був президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) і представники інших органів влади ФРН.
Берлін до і після возз'єднання Німеччини
Бранденбурзькі ворота
Це одна з найвідоміших пам'яток Берліна. Побудовані 1791 року Бранденбурзькі ворота у часи поділу Німеччини позначали кордон між Східним та Західним Берліном. Вони розташовувалися одразу ж за кордоном у східній частині міста, доступ до них був заборонений. Лише восени 1989 року до них знову змогли потрапити звичайні берлінці, відтоді площа перед воротами переповнена німцям та туристами.
Берлін до і після возз'єднання Німеччини
Гоеншенгаузен
До 1989 року Гоеншенгаузен був центральним СІЗО східнонімецької спецслужби "Штазі". Тут чинили як фізичні, так і психічні тортури над політичними в'язнями. Комплекс будівель із за високим муром був таємним і не позначався на жодній карті міста. Після возз'єднання Німеччини СІЗО закрили. Кількома роками пізніше тут постав меморіальний комплекс, який є відкритим для відвідувачів.
Берлін до і після возз'єднання Німеччини
Берлінський мур
Упродовж 28 років Берлінський мур розділяв місто на Схід та Захід. Прикордонна споруда довжиною близько 160 кілометрів стала місцем смерті багатьох, хто намагався втекти з комуністичної НДР на Захід. Точна цифра досі невідома. East Side Gallery - найдовша ділянка муру, яка досі стоїть на місці - у рік возз'єднання Німеччини була розмальована багатьма німецькими та закордонними митцями.
Берлін до і після возз'єднання Німеччини
Ленін у районі Берлін-Фрідріхсгайн
З 1970 до 1991 року цей 19-метровий Колос з червоного граніту стояв у районі Берлін-Фрідріхсгайн. На його урочистому відкритті були присутні 200 тисяч людей. На початку 1990-х років час комунізму, а з ним і Леніна, сплив. Пам'ятник демонтували. Нині колишня площа Леніна має назву Об'єднаних Націй.
Берлін до і після возз'єднання Німеччини
Від Палацу республіки до Берлінського замку
Це був центр влади НДР. Тут засідав парламент комуністичної Німеччини - Народна палата, тут же відбувалися з'їзди правлячої Соціалістичної єдиної партії. Палац республіки був відкритий 1976 року, його будівництво тривало 32 місяці. Після возз'єднання будівлю, яка містила отруйний азбест, знесли - у 2006-2008 роках. На її місці реконструювали історичний Берлінський міський палац.
Берлін до і після возз'єднання Німеччини
"Інтершопи" в НДР
"Інтершопами" в НДР називалися магазини, у яких не можна було розплатитися місцевою валютою, а лише іноземною. Багато громадян НДР через це мало що знали про те, що в цих магазинах продається. Перші "Інтершопи" з'явилися біля станції "Фрідріхштрассе" у Східному Берліні. Нині цю площу з її безліччю бутиків та магазинів не впізнати.
Берлін до і після возз'єднання Німеччини
Гральний майданчик
Безтурботне дитинство - де ж, якщо не на гральному майданчику. Ці металеві кулі, по яких діти могли лазити, були чи не на кожному гральному майданчику в Східному Берліні. Нині споруди для лазіння, які встановлюють на дитячих майданчиках, зазвичай роблять із міцних канатів. Так на майданчику важче травмуватися.
Берлін до і після возз'єднання Німеччини
Готель
13-поверхових Interhotel Metropol на вулиці Фрідріхштрассе був відкритий 1977 року. Тут можна було побачити бізнесменів, дипломатів та селебрітіз. Та більшість громадян НДР, в яких не було іноземної валюти, могли споглядати за готелем лише ззовні. Зараз тут розташований готель мережі Maritim, увійти до якого може кожен, але далеко не кожен може дозволити собі зняти в ньому номер.
Берлін до і після возз'єднання Німеччини
KaDeWe
Універмаг Kaufhaus des Westens, скорочено KaDeWe, - найвідоміший торговий центр Німеччини та другий за величиною в Європі після лондонського Harrods. Люксовий універмаг площею 60 тисяч квадратних метрів був відчинений 1907 року, в часи Другої світової війни він практично згорів. Після розділу Німеччини будівля опинилась у Західному Берліні. KaDeWe і нині є популярною туристичною принадою.
Автор: Райна Броєр
Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"
Стежка вздовж Берлінського муру
Протягом довгих 28 років Берлінський мур розділяв місто на дві частини - Східний і Західний Берлін. Минуло понад 30 років з часів мирної революції в НДР і часу падіння цього символу "холодної війни" і поділу Німеччини, що возз'єдналася в 1990-му. Там, де раніше стояв мур, зараз прокладений 160-кілометровий історичний маршрут - Стежка вздовж Берлінського муру (Berliner Mauerweg).
Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"
Меморіальний комплекс
Починати поїздку на велосипеді або піший тур можна в будь-якому місці й не обов'язково проходити весь маршрут повністю або за один раз. Можна вибрати якусь ділянку або пройти цю історичну стежку поетапно. Стартувати можна в центрі німецької столиці, де на вулиці Бернауерштрассе розташований меморіал і документаційний центр "Берлінський мур".
Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"
Де проходив мур
Майже шестикілометровий відрізок позначений тут такою подвійною лінією з кругляків, на якій на різних відстанях одне від одного розміщені металеві таблички "Берлінський мур 1961-1989" ("Berliner Mauer 1961-1989"). Вище напису знаходився Східний Берлін, нижче - Західний. Це допомагає орієнтуватися на місці.
Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"
Бранденбурзькі ворота
Якщо від меморіалу на Бернауерштрассе пройти стежкою у бік нинішнього урядового району Мітте, маршрут проведе уздовж річки Шпрее повз Рейхстаг до Паризької площі і Бранденбурзьких воріт. За часів Берлінського муру ворота перебували між двома частинами міста, ставши символом розділу Берліна, а після падіння - символом возз'єднання Німеччини.
Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"
Чекпойнт Чарлі
Потрапити з однієї частини міста в іншу за часів існування Берлінського муру можна було через вісім контрольно-пропускних пунктів. Найвідоміший з них - Чекпойнт Чарлі (КПП "Чарлі") на вулиці Фрідріхштрассе. Зараз тут можна побачити реконструкцію 2000 року. Через велику популярність цього місця атмосфера навколо більше нагадує туристичний "Діснейленд".
Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"
Дозорні вежі
З боку НДР уздовж Берлінського муру було зведено понад триста дозорних веж, на яких цілодобово чергували солдати, готові відкрити вогонь на ураження. Стояти залишили лише три вежі. Вони перебувають під охороною у статусі історичних пам'яток. Одна з них, зведена з бетону в 1966 році, розташована близько Потсдамської площі і відкрита для відвідування.
Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"
Істсайдська галерея
Найдовша ділянка Берлінського муру, що збереглася, розташована в районі Фрідріхсгайн - знаменита Істсайдська галерея (East Side Gallery). Після відкриття кордону ці плити були розмальовані художниками, ставши історичною пам'яткою і постійною галереєю просто неба. Найвідомішим графіті тут є робота Дмитра Врубеля "Братський поцілунок".
Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"
Гліникський міст
Велика частина стежки - 110 кілометрів - пролягає вздовж зовнішнього міського кордону, що проходив між Західним Берліном і Бранденбургом. Особливою пам'яткою тут є Гліникський міст через Гафель в районі Потсдама, на якому за часів холодної війни здійснювали обміни агентів і політв'язнів. Одна з таких акцій 1962 року лягла в основу голівудського фільму "Міст шпигунів".
Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"
Музей у прикордонній вежі
Історичний маршрут пролягає не тільки міськими районами, але й через приміські ліси, вздовж річок, лугами і полями. Ділянки, де Берлінський мур пролягав за межею міста, часто ставали місцем ризикованих спроб жителів НДР втекти на Захід - наприклад, перепливши через Гафель. Життю в цих місцях за часів існування муру присвячений музей у колишній дозорній вежі в Генніґсдорфі.
Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"
Сакура замість муру
Деякі ділянки на колишньому кордоні засадили сакурами. Дерева були подаровані жителями Японії, які таким чином хотіли висловити радість у зв'язку з возз'єднанням Німеччини. Навесні помилуватися цвітінням можна, наприклад, в районі Панков біля мосту на вулиці Борнгольмерштрассе, де розташовувався перший КПП, відкритий в ніч падіння Берлінського муру 9 листопада 1989 року.