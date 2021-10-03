Анґела Меркель у День німецької єдності закликала до збереження демократії

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) в День німецької єдності в неділю, 3 жовтня, закликала до збереження демократії. "Демократія - не просто є, натомість ми повинні знову і знову спільно працювати задля неї", - наголосила Меркель на офіційних урочистостях у місті Галле у федеральній землі Саксонія-Ангальт, з нагоди 31-ї річниці возз'єднання країни. "Однак я побоююся, що іноді ми поводимося з демократичними здобутками дещо надто легковажно", - зазначила канцлерка.

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Меркель зазначила, що нині у Німеччині стаються напади на такі цінності, як свобода слова, а в публічній сфері за допомогою брехні та дезінформації "без стримувань і сорому" розпалюється ворожість і ненависть. Канцлерка підкреслила, що відбувається не тільки дискредитація людей "через їхню зовнішність, походження або віру", а що таким чином "нападають на демократію". Нині зазнає випробувань не що інше, як демократична єдність, цитує Меркель інформагенція AFP.

Канцлерка засудила напади на людей, які працюють задля суспільного блага. У цьому контексті вона згадала про санітарів медичної допомоги, пожежників і місцевих політиків. Вона вважає, що "на вербальне огрубіння і радикалізацію, які спостерігаються, мають відповідати не лише ті, хто стають жертвами", а все суспільство має давати відсіч таким атакам, бо "словесні напади надто швидко переростають у насилля".

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У цьому контексті канцлерка нагадала про вбивство глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke), напади в Галле і Ганау, а також убивство 20-річного касира на АЗС у місті Ідар-Оберштайн, якого нападник застрелив у відповідь на вимогу одягнути медичну маску.

У своїй промові Меркель нагадала про мирну революцію 1989 року в Німецькій демократичній республіці (НДР) і зазначила, що свобода "не просто звалилася на нас", а що її треба було виборювати. Люди продемонстрували в ті часи "справжню мужність", але й сьогодні лишається багато роботи, адже творення єдності - не є завершеним процесом, сказала канцлерка.

Слухачі підтримали тривалими оплесками останню промову Меркель у ролі канцлерки в День німецької єдності. Аплодуючи, люди підвелися зі стільців. Серед слухачів був президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) і представники інших органів влади ФРН.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини Бранденбурзькі ворота Це одна з найвідоміших пам'яток Берліна. Побудовані 1791 року Бранденбурзькі ворота у часи поділу Німеччини позначали кордон між Східним та Західним Берліном. Вони розташовувалися одразу ж за кордоном у східній частині міста, доступ до них був заборонений. Лише восени 1989 року до них знову змогли потрапити звичайні берлінці, відтоді площа перед воротами переповнена німцям та туристами.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини Гоеншенгаузен До 1989 року Гоеншенгаузен був центральним СІЗО східнонімецької спецслужби "Штазі". Тут чинили як фізичні, так і психічні тортури над політичними в'язнями. Комплекс будівель із за високим муром був таємним і не позначався на жодній карті міста. Після возз'єднання Німеччини СІЗО закрили. Кількома роками пізніше тут постав меморіальний комплекс, який є відкритим для відвідувачів.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини Берлінський мур Упродовж 28 років Берлінський мур розділяв місто на Схід та Захід. Прикордонна споруда довжиною близько 160 кілометрів стала місцем смерті багатьох, хто намагався втекти з комуністичної НДР на Захід. Точна цифра досі невідома. East Side Gallery - найдовша ділянка муру, яка досі стоїть на місці - у рік возз'єднання Німеччини була розмальована багатьма німецькими та закордонними митцями.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини Ленін у районі Берлін-Фрідріхсгайн З 1970 до 1991 року цей 19-метровий Колос з червоного граніту стояв у районі Берлін-Фрідріхсгайн. На його урочистому відкритті були присутні 200 тисяч людей. На початку 1990-х років час комунізму, а з ним і Леніна, сплив. Пам'ятник демонтували. Нині колишня площа Леніна має назву Об'єднаних Націй.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини Від Палацу республіки до Берлінського замку Це був центр влади НДР. Тут засідав парламент комуністичної Німеччини - Народна палата, тут же відбувалися з'їзди правлячої Соціалістичної єдиної партії. Палац республіки був відкритий 1976 року, його будівництво тривало 32 місяці. Після возз'єднання будівлю, яка містила отруйний азбест, знесли - у 2006-2008 роках. На її місці реконструювали історичний Берлінський міський палац.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини "Інтершопи" в НДР "Інтершопами" в НДР називалися магазини, у яких не можна було розплатитися місцевою валютою, а лише іноземною. Багато громадян НДР через це мало що знали про те, що в цих магазинах продається. Перші "Інтершопи" з'явилися біля станції "Фрідріхштрассе" у Східному Берліні. Нині цю площу з її безліччю бутиків та магазинів не впізнати.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини Гральний майданчик Безтурботне дитинство - де ж, якщо не на гральному майданчику. Ці металеві кулі, по яких діти могли лазити, були чи не на кожному гральному майданчику в Східному Берліні. Нині споруди для лазіння, які встановлюють на дитячих майданчиках, зазвичай роблять із міцних канатів. Так на майданчику важче травмуватися.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини Готель 13-поверхових Interhotel Metropol на вулиці Фрідріхштрассе був відкритий 1977 року. Тут можна було побачити бізнесменів, дипломатів та селебрітіз. Та більшість громадян НДР, в яких не було іноземної валюти, могли споглядати за готелем лише ззовні. Зараз тут розташований готель мережі Maritim, увійти до якого може кожен, але далеко не кожен може дозволити собі зняти в ньому номер.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини KaDeWe Універмаг Kaufhaus des Westens, скорочено KaDeWe, - найвідоміший торговий центр Німеччини та другий за величиною в Європі після лондонського Harrods. Люксовий універмаг площею 60 тисяч квадратних метрів був відчинений 1907 року, в часи Другої світової війни він практично згорів. Після розділу Німеччини будівля опинилась у Західному Берліні. KaDeWe і нині є популярною туристичною принадою. Автор: Райна Броєр

