У німецькому місті Ганау вшанували пам'ять жертв теракту

У німецькому місті Ганау у п'ятницю, 19 лютого, вшанували пам'ять жертв теракту, скоєного рік тому. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав провести повне розслідування цього злочину. "Наша держава не змогла виконати обіцянку забезпечити захист, безпеку і свободу всім, хто живе в ній мирно", - заявив він під час траурної церемонії, цитує інформагенція AFP.

Повного розслідування вимагають і родичі загиблих. Вони звинувачують владу у помилках, які були допущені під час розслідування теракту.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) наголосив, що у всіх жителів Німеччини повинна бути можливість жити в безпеці. "Ми будемо давати відсіч всім, хто поширює отруту правого екстремізму, расизму і антисемітизму та бореться з нашим волелюбним способом життя", - зазначив Зеегофер, слова якого поширило у соцмережі Twitter міністерство внутрішніх справ Німеччини.

Меморіал в Ганау

"Те, що відбулося в Ганау, стосується нас усіх", - підкреслила єпископ євангелічної церкви Кургессен-Вальдек Беате Гофман (Beate Hofmann) під час богослужіння.

19 лютого 2020 року 43-річний громадянин Німеччини Тобіас Р. (Tobias R.) застрілив у місті Ганау дев'ятьох осіб, частина з яких мала міграційне коріння. Ще кілька людей отримали поранення. Після цього він повернувся додому і, ймовірно, вбив свою мати та скоїв самогубство. Повідомлялося, що злочинець був психічно хворий і керувався расистськими мотивами.