 У німецькому місті Ганау вшанували пам′ять жертв теракту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2021

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Новини

У німецькому місті Ганау вшанували пам'ять жертв теракту

Рік тому в Ганау нападник застрілив дев'ятьох людей, вбив свою матір та скоїв самогубство. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав провести повне розслідування теракту.

Акція з вшанування пам'яті загиблих у Ганау в роковини теракту

Акція з вшанування пам'яті загиблих у Ганау в роковини теракту

У німецькому місті Ганау у п'ятницю, 19 лютого, вшанували пам'ять жертв теракту, скоєного рік тому. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав провести повне розслідування цього злочину. "Наша держава не змогла виконати обіцянку забезпечити захист, безпеку і свободу всім, хто живе в ній мирно", - заявив він під час траурної церемонії, цитує інформагенція AFP.

Повного розслідування вимагають і родичі загиблих. Вони звинувачують владу у помилках, які були допущені під час розслідування теракту.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) наголосив, що у всіх жителів Німеччини повинна бути можливість жити в безпеці. "Ми будемо давати відсіч всім, хто поширює отруту правого екстремізму, расизму і антисемітизму та бореться з нашим волелюбним способом життя", - зазначив Зеегофер, слова якого поширило у соцмережі Twitter міністерство внутрішніх справ Німеччини.

Меморіал в Ганау

Меморіал в Ганау

"Те, що відбулося в Ганау, стосується нас усіх", - підкреслила єпископ євангелічної церкви Кургессен-Вальдек Беате Гофман (Beate Hofmann) під час богослужіння.

19 лютого 2020 року 43-річний громадянин Німеччини Тобіас Р. (Tobias R.) застрілив у місті Ганау дев'ятьох осіб, частина з яких мала міграційне коріння. Ще кілька людей отримали поранення. Після цього він повернувся додому і, ймовірно, вбив свою мати та скоїв самогубство. Повідомлялося, що злочинець був психічно хворий і керувався расистськими мотивами.

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