 Убивцю німецького політика Любке засудили до довічного ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2021

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Новини

Убивцю німецького політика Любке засудили до довічного ув'язнення

Суд у Франкфурті засудив до довічного ув'язнення вбивцю глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке.

Штефан Ернст у приміщенні суду перед оголошенням вироку

Штефан Ернст у приміщенні суду перед оголошенням вироку

Суд у Франкфурті в четвер, 28 січня, засудив до довічного ув'язнення Штефана Ернста (Stephan Ernst) - вбивцю глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke). Судовий процес тривав 44 дні.

У Федеральній прокуратурі ФРН вважають, що вирішальними мотивами для цього злочину стали расистські, ксенофобські та націоналістичні переконання Ернста, повідомляє агентство dpa. Його також підозрюють у завданні ножового поранення біженцю в Лофельдені в 2016 році. 47-річний Ернст відомий поліції з 1990 років як правий екстреміст, що вже вчинив низку злочинів. У 1993 році він із саморобним вибуховим пристроєм напав на центр для розміщення осіб, які просять притулку, за що був засуджений до позбавлення волі без права на дострокове звільнення.

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Нагадаємо, члена Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Вальтера Любке, який виступав за прийом і підтримку біженців, знайшли в ніч на 2 червня 2019 року на терасі свого будинку з вогнепальним пораненням в голову. На місці злочину виявили сліди ДНК Штефана Ернста, 15 червня його затримали, відтоді він перебуває під вартою. Того ж місяця затримали ймовірного спільника Ернста Маркуса Г. Його суд засудив до умовного терміну за незаконне володіння вогнепальною зброєю. Водночас суд виправдав Маркуса Г. за обвинуваченням у співучасті у вбивстві.

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