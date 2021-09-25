 Більшість німців не сумуватиме за Меркель - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2021

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Новини

Більшість німців не сумуватиме за Меркель - опитування

52 відсотки опитаних жителів Німеччини не сумуватимуть за Анґелою Меркель після того, як вона залишить посаду канцлерки ФРН.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Більше половини жителів Німеччини - 52 відсотки - заявили, що не сумуватимуть за Анґелою Меркель (Angela Merkel) після того, як вона піде з посади канцлерки країни. Такі результати опитування, проведеного соціологічним інститутом Civey на замовлення видання Augsburger Allgemeine, опубліковані у суботу, 25 вересня.

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При цьому 38 відсотків респондентів заявили, що сумуватимуть за Меркель, а решта 10 відсотків опитаних не визначилися у цьому питанні.

Зазначається, що найбільшою є частка тих, хто сумуватиме за Меркель, серед виборців Християнсько-демократичного союзу - 63 відсотки опитаних людей, та партії "Зелені" - 45 відсотків. Найменше ж сумуватимуть за нинішньою німецькою канцлеркою виборці правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" - два відсотки.

Опитування провели у період з 22 по 24 вересня, у ньому взяли участь 5007 респондентів старше 18 років, їхня вибірка пропорційно представляла населення Німеччини. Статистична похибка дослідження становить 2,5 відсотка.

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Дивитись відео 52:31

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