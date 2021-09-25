Більшість німців не сумуватиме за Меркель - опитування

Більше половини жителів Німеччини - 52 відсотки - заявили, що не сумуватимуть за Анґелою Меркель (Angela Merkel) після того, як вона піде з посади канцлерки країни. Такі результати опитування, проведеного соціологічним інститутом Civey на замовлення видання Augsburger Allgemeine, опубліковані у суботу, 25 вересня.

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При цьому 38 відсотків респондентів заявили, що сумуватимуть за Меркель, а решта 10 відсотків опитаних не визначилися у цьому питанні.

Зазначається, що найбільшою є частка тих, хто сумуватиме за Меркель, серед виборців Християнсько-демократичного союзу - 63 відсотки опитаних людей, та партії "Зелені" - 45 відсотків. Найменше ж сумуватимуть за нинішньою німецькою канцлеркою виборці правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" - два відсотки.

Опитування провели у період з 22 по 24 вересня, у ньому взяли участь 5007 респондентів старше 18 років, їхня вибірка пропорційно представляла населення Німеччини. Статистична похибка дослідження становить 2,5 відсотка.

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