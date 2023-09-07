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ЕкономікаУкраїна

Українське зерно почали експортувати через Хорватію

Ольга Журавльова
7 вересня 2023 р.

У міністерстві економіки України називають новий маршрут для збуту зерна через хорватські порти "нішевим", але "популярним".

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Українське судно на Дунаї
Зерно з України в напрямку Хорватії можна, приміром, вивозити через українські порти на ДунаїФото: Getty Images

Експорт українського зерна здійснюється через хорватські порти, йдеться у повідомленні міністерства економіки України.

"Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами і після війни", - повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем у четвер, 7 вересня.

Згідно з повідомленням, сторони також піднімали питання виробництва в Україні техніки для розмінування та підготовку до конференції з розмінування, яка відбудеться в Загребі у жовтні.

Читайте також: Експорт зерна з України через Хорватію: реалістично чи ні?

"Росія продовжує наносити ракетні удари по зерновій інфраструктурі на чорноморському узбережжі, що суттєво обмежує можливості вітчизняного експорту зернових", - наголосили в українському відомстві, розповідаючи про новий торговельний маршрут.

Розірвання "зернової угоди"

У липні 2022 року Україна та РФ за посередництва Туреччини та ООН уклали Чорноморську зернову ініціативу (також відому як "зернова угода"). Йшлося про морські коридори для вивезення українського зерна. 17 липня 2023 року термін її дії збіг, і РФ відмовилася від подальшої участі в ній. Заходи на відновлення дії "зернової угоди" поки є безуспішними.

За даними ЄС, Україна експортувала в рамках "зернової угоди" з серпня 2022-го до травня 2023 року понад 30 мільйонів тонн зерна та іншого продовольства.

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Топтема

Українське судно на Дунаї

Українське зерно почали експортувати через Хорватію

Економіка7 вересня 2023 р.
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