Ердоган говоритиме про "зернову угоду" в ООН
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що перебуває в тісному контакті з Організацією Об'єднаних Націй щодо відродження Чорноморської зернової ініціативи (також відомої як "зернова угода"), пише Reuters у вівторок, 5 вересня, із посиланням на турецькі ЗМІ.
Ердоган планує обговорити її з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.
За словами турецького президента, остання пропозиція ООН до Росії спрямована на те, щоб задовольнити деякі російські вимоги. Вона включає у себе механізм, подібний до системи платежів SWIFT і страхування кораблів.
Генеральна Асамблея ООН відбудеться 18-26 вересня в Нью-Йорку.
Ердоган зажадав від України "м'якшої" позиції
Напередодні Ердоган закликав Україну до більшої готовності йти на компроміс у переговорах щодо відновлення "зернової угоди", покликаної гарантувати безпечне транспортування аграрної продукції з України Чорним морем. Відповідну заяву він зробив у Сочі після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним .
Водночас турецький президент виступив проти альтернатив "зерновій угоді" і, за його словами, Туреччина спільно з ООН підготувала нові пропозиції щодо її відновлення. Найближчим часом, переконаний він, можна знайти рішення, "яке відповідатиме очікуванням Туреччини".
Своєю чергою, Путін заявив, що "готовий розглянути можливість реанімації зернової угоди" у тому разі, "якщо всі домовленості про зняття обмежень на експорт російської сільськогосподарської продукції будуть повністю виконані".