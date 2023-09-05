Ердоган говоритиме про "зернову угоду" в ООН

Президент Туреччини Ердоган після невдалих перемовин з Путіним планує обговорити "зернову угоду" з генеральним секретарем ООН Гутеррішем.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що перебуває в тісному контакті з Організацією Об'єднаних Націй щодо відродження Чорноморської зернової ініціативи (також відомої як "зернова угода"), пише Reuters у вівторок, 5 вересня, із посиланням на турецькі ЗМІ.

Ердоган планує обговорити її з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

За словами турецького президента, остання пропозиція ООН до Росії спрямована на те, щоб задовольнити деякі російські вимоги. Вона включає у себе механізм, подібний до системи платежів SWIFT і страхування кораблів.

Генеральна Асамблея ООН відбудеться 18-26 вересня в Нью-Йорку.

Ердоган зажадав від України "м'якшої" позиції

Напередодні Ердоган закликав Україну до більшої готовності йти на компроміс у переговорах щодо відновлення "зернової угоди", покликаної гарантувати безпечне транспортування аграрної продукції з України Чорним морем. Відповідну заяву він зробив у Сочі після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним .

Водночас турецький президент виступив проти альтернатив "зерновій угоді" і, за його словами, Туреччина спільно з ООН підготувала нові пропозиції щодо її відновлення. Найближчим часом, переконаний він, можна знайти рішення, "яке відповідатиме очікуванням Туреччини".

Своєю чергою, Путін заявив, що "готовий розглянути можливість реанімації зернової угоди" у тому разі, "якщо всі домовленості про зняття обмежень на експорт російської сільськогосподарської продукції будуть повністю виконані".