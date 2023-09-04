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ПолітикаРосійська Федерація

Путін та Ердоган розпочали зустріч у Сочі

Роман Губа
4 вересня 2023 р.

У російському курортному місті Сочі зустрічаються президенти Росії Володимир Путін та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Одна з тем - "зернова угода".

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Володимир Путін (л) та Реджеп Таїп Ердоган в Сочі
Володимир Путін (л) та Реджеп Таїп Ердоган в СочіФото: Murat Cetinmuhurdar/PPO/REUTERS

Президент Росії Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 4 вересня, проводять переговори у російському місті Сочі. Про це повідомило турецьке видання TRT Haber. 

Ердоган анонсував, що після зустрічі буде зроблена заява щодо Чорноморської зернової ініціативи, також відомої як "зернова угода"

Іншими темами для обговорення, за інформацією турецьких журналістів, має бути проєкт щодо транспортування російського газу до Європи через Туреччину, а також обмін військовополонених між Росією та Україною.

Візит Ердогана до РФ триватиме лише один день.

Напередодні у РФ перебував міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який висловився на підтримку відновлення "зернової угоди" , зазначивши, що вона грає "вирішальну роль" для "глобальної продовольчої безпеки та стабільності в Чорному морі".

Натомість очільник російського МЗС Сергій Лавров повторив вимогу Росії щодо зміни її умов. Серед них РФ раніше називала: запуск експортного аміакопроводу Тольятті-Одеса, перепідключення "Россільгоспбанку" до міжнародної системи платежів SWIFT, відновлення поставок запчастин та техніки, транспортна логістика та страхування, а також розблокування "заморожених" активів російських компаній.

Читайте також:Ердоган: Відновлення "зернової угоди" залежить від Заходу 

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