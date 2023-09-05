Німецькі ЗМІ - про провал переговорів щодо "зернової угоди"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент РФ Володимир Путін не домовилися про відновлення "зернової угоди". Як відреагували німецькі ЗМІ на відмову Москви - в огляді DW.

Переговори президентів Туреччини і Росії Реджепа Таїпа Ердогана і Володимира Путіна в Сочі не привели до відновлення "зернової угоди", яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Путін заявив, що Москва не розглядатиме відновлення угоди, допоки не будуть виконані її вимоги щодо експорту російської агропродукції. Водночас президент РФ пообіцяв, що Росія організує постачання 1 мільйона тонн зерна "за преференційною ціною для переробки в Туреччині й потім безоплатного транспортування в найбідніші країни".

"Путін не забув методів старого службиста"

"Кремлівський лідер веде цинічну гру: спочатку Путін підриває зернові елеватори в українських портах, а потім прикидається дипломатом, який бажає укласти мир. На переговорах із главою турецької держави Реджепом Таїпом Ердоганом він висунув ультиматум: повернення до зернової угоди, що дала б змогу Україні експортувати зібраний врожай, можливе тільки на його умовах. Російський президент не забув методи старого спецслужбіста", - коментує позицію президента Росії Путіна Берлінська газета Morgenpost.

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"Образ Путіна як годівника Африки грає йому на руку"

Ердоган домагався відновлення зернової угоди не тільки заради репутаційної вигоди, пише газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Анкара також занепокоєна тим, що альтернативні маршрути експорту українського зерна, які пропонують Україна й США, "ще більше дестабілізують ситуацію з безпекою в Чорному морі". Разом із Путіним Ердоган заявив, що альтернативні маршрути не виправдали очікувань з точки зору "безпеки та інших аспектів".

"Не дивлячись на застереження з боку України, Туреччина погодилася на ініціативу Путіна щодо переробки мільйона тонн зерна на борошно в Туреччині та постачання його в країни Африки. Неясно, чи належить до "російського" зерна зерно з окупованих українських територій. Більш того, образ Путіна як годівника "шести африканських країн", у які тепер надходитиме вироблене в Туреччині борошно, грає на руку диктатору. І це ще одна причина, через яку участь Анкари в цьому навряд чи сподобається її партнерам по НАТО", - впевнена FAZ.

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"Ердоган веде переговори з Путіним із корисливих міркувань"

Газета Augsburger Allgemeine також упевнена в тому, що Ердоган веде переговори про нову зернову угоду "не тільки із солідарності з Україною, а й із вельми корисливих міркувань". "Президент Туреччини побоюється, що ескалація війни на українському узбережжі Чорного моря може поширитися на весь регіон. Однак Ердогану зараз не потрібні хвилювання ззовні. У нього і своїх проблем вистачає", - вважає видання. Водночас, на думку коментатора Augsburger Allgemeine, Путін продовжить переговори з Ердоганом - адже "для московського деспота Туреччина - це останній зв'язок із Заходом, що в нього залишився".

"Гнів Глобального Півдня спрямований не тільки на Путіна"

Газета Badische Zeitung задається питанням "Що робити?" "Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має рацію: повернення до зернової угоди було б найкращим рішенням. Але чи повинен Захід послабити санкції для досягнення цієї мети? Єдиний спосіб уникнути цього - знайти альтернативні шляхи експорту української пшениці. В Африці та інших країнах Глобального Півдня не матимуть співчуття, якщо ціни на продовольство продовжать стрімко зростати. Гнів там спрямований не тільки проти Путіна", - констатує німецьке ЗМІ.