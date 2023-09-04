Ердоган зажадав від України "м’якшої" позиції щодо зерна

Україні необхідно пом'якшити позицію у переговорах щодо відновлення "зернової угоди", заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після перемовин з Путіним у Сочі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Україну до більшої готовності йти на компроміс у переговорах щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи (відомої як "зернова угода"), покликаної гарантувати безпечне транспортування аграрної продукції з України Чорним морем. Відповідну заяву він зробив у понеділок, 4 вересня, у Сочі після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Перш за все Україна повинна пом'якшити свої вимоги (у перемовинах щодо "зернової угоди" - Ред.), щоб були можливі спільні кроки з Росією", - цитує Ердогана агенція Reuters. За його словами, "чорноморський коридор служитиме для найбідніших країн, до яких надходитиме це зерно".

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Ердоган: Альтернатив "зерновій угоді" немає

Водночас Ердоган виступив проти альтернатив "зерновій угоді". "Альтернативні пропозиції, які були винесені на порядок денний, не можуть запропонувати сталу, безпечну та стабільну модель, засновану на співпраці між сторонами, як це гарантує Чорноморська ініціатива", - цитує турецького лідера агенція AFP.

Тому, за словами Ердогана, Туреччина спільно з Організацією об'єднаних націй (ООН) підготувала нові пропозиції щодо відновлення "зернової угоди". Найближчим часом, переконаний він, можна знайти рішення, "яке відповідатиме очікуванням Туреччини".

Своєю чергою, Путін заявив, що "готовий розглянути можливість реанімації зернової угоди" у тому разі, "якщо всі домовленості про зняття обмежень на експорт російської сільськогосподарської продукції будуть повністю виконані".

Москва тим часом збирається укласти угоду про експорт зерна з Росії до шести африканських країн, в рамках якої РФ покриє витрати на доставку та логістику, додав Путін. "Поставки почнуться в найближчі кілька тижнів", - заявив президент РФ.

Путін: РФ не відмовляється від посередників

Також, за словами Путіна, Росія нібито не відмовляється від посередницьких послуг третіх країн для припинення війни проти України, але поки жодних нових ініціатив не обговорювалося. "Щодо посередницьких послуг, то ми ніколи від них не відмовлялися", - цитує президента РФ агенція "Інтерфакс".

При цьому Путін звинуватив Україну у нібито відмові працювати над проєктами документів, які начебто були узгоджені між російською та українською делегаціями. "Ми знаємо, що за посередництва президента Туреччини було досягнуто домовленості, були проєкти документів узгоджені між російською та українською делегаціями, але потім Україна відправила їх на звалище. Просто до цього ніхто не повертається", - сказав він.

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Крім того, Путін згадав посередницькі ініціативи КНР та африканських держав, зазначивши, що РФ знає про них.

Нагадаємо, Ердоган прилетів на переговори з Путіним зранку понеділока у російське місто Сочі. Цей візит турецького президента до РФ триватиме лише один день.