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ПолітикаПольща

Польща не відновить імпорт зерна з України - Моравецький

Степан Смишляєв
12 вересня 2023 р.

Польща продовжить блокувати імпорт зерна з України після 15 вересня, незалежно від рішення Єврокомісії з цього питання. У партії "Право і справедливість" заявили: "не згодні, щоб бюрократи ЄС нав'язували нам свою владу".

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
Польща не відкриє кордони для зерна з України після 15 вересня, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш МоравецькийФото: Pawel Supernak/PAP/dpa/picture alliance

Не зважаючи на те, яке рішення ухвалить Європейська Комісія щодо можливості продовження обмежень на експорт української аграрної продукції, Польща не відкриє кордони для зерна з України, заявив у вівторок, 12 вересня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Польща не дозволить затопити нас українським зерном. Незалежно від того, яким буде рішення чиновників Брюсселя, ми не відкриємо наших кордонів", - каже він у відеоролику, оприлюдненому на сторінці партії "Право і справедливість" у соцмережах.

Крім того, він зауважує, що "тільки полякам вирішувати, який вигляд матимуть справи в нашому власному домі".

У дописі "Права і справедливості" також йдеться, що Польща готова і надалі підтримувати Україну, але "ми не згодні, щоб бюрократи ЄС нав'язували нам свою владу".

Суперечки довкола зерна

Навесні 2023 року Польща, Словаччина, Угорщина та Болгарія в односторонньому порядку запровадили тимчасову заборону на імпорт української агропродукції. Тоді Єврокомісія запровадила заходи щодо обмеження торгівлі українськими товарами, такими як пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника, спочатку до 5 червня, а потім - до 15 вересня.

Наприкінці серпня Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Болгарія закликали продовжити заборону імпорту аграрної продукції з України до кінця року.

Обмеження призвели до напруженості у стосунках України з деякими союзниками, зокрема стали причиною дипломатичного загострення з Польщею. Аналітики також пов'язують жорстку позицію представників правлячої партії Польщі "Право і справедливість" щодо зерна з України з парламентськими виборами, які пройдуть у країні 15 жовтня.

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