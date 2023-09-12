Польща не відновить імпорт зерна з України - Моравецький

Польща продовжить блокувати імпорт зерна з України після 15 вересня, незалежно від рішення Єврокомісії з цього питання. У партії "Право і справедливість" заявили: "не згодні, щоб бюрократи ЄС нав'язували нам свою владу".

Не зважаючи на те, яке рішення ухвалить Європейська Комісія щодо можливості продовження обмежень на експорт української аграрної продукції, Польща не відкриє кордони для зерна з України, заявив у вівторок, 12 вересня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Польща не дозволить затопити нас українським зерном. Незалежно від того, яким буде рішення чиновників Брюсселя, ми не відкриємо наших кордонів", - каже він у відеоролику, оприлюдненому на сторінці партії "Право і справедливість" у соцмережах.

Крім того, він зауважує, що "тільки полякам вирішувати, який вигляд матимуть справи в нашому власному домі".

У дописі "Права і справедливості" також йдеться, що Польща готова і надалі підтримувати Україну, але "ми не згодні, щоб бюрократи ЄС нав'язували нам свою владу".

Суперечки довкола зерна

Навесні 2023 року Польща, Словаччина, Угорщина та Болгарія в односторонньому порядку запровадили тимчасову заборону на імпорт української агропродукції. Тоді Єврокомісія запровадила заходи щодо обмеження торгівлі українськими товарами, такими як пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника, спочатку до 5 червня, а потім - до 15 вересня.

Наприкінці серпня Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Болгарія закликали продовжити заборону імпорту аграрної продукції з України до кінця року.

Обмеження призвели до напруженості у стосунках України з деякими союзниками, зокрема стали причиною дипломатичного загострення з Польщею. Аналітики також пов'язують жорстку позицію представників правлячої партії Польщі "Право і справедливість" щодо зерна з України з парламентськими виборами, які пройдуть у країні 15 жовтня.