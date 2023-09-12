Польща не відновить імпорт зерна з України - Моравецький
Не зважаючи на те, яке рішення ухвалить Європейська Комісія щодо можливості продовження обмежень на експорт української аграрної продукції, Польща не відкриє кордони для зерна з України, заявив у вівторок, 12 вересня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
"Польща не дозволить затопити нас українським зерном. Незалежно від того, яким буде рішення чиновників Брюсселя, ми не відкриємо наших кордонів", - каже він у відеоролику, оприлюдненому на сторінці партії "Право і справедливість" у соцмережах.
Крім того, він зауважує, що "тільки полякам вирішувати, який вигляд матимуть справи в нашому власному домі".
У дописі "Права і справедливості" також йдеться, що Польща готова і надалі підтримувати Україну, але "ми не згодні, щоб бюрократи ЄС нав'язували нам свою владу".
Суперечки довкола зерна
Навесні 2023 року Польща, Словаччина, Угорщина та Болгарія в односторонньому порядку запровадили тимчасову заборону на імпорт української агропродукції. Тоді Єврокомісія запровадила заходи щодо обмеження торгівлі українськими товарами, такими як пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника, спочатку до 5 червня, а потім - до 15 вересня.
Наприкінці серпня Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Болгарія закликали продовжити заборону імпорту аграрної продукції з України до кінця року.
Обмеження призвели до напруженості у стосунках України з деякими союзниками, зокрема стали причиною дипломатичного загострення з Польщею. Аналітики також пов'язують жорстку позицію представників правлячої партії Польщі "Право і справедливість" щодо зерна з України з парламентськими виборами, які пройдуть у країні 15 жовтня.