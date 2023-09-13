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ЕкономікаУгорщина

Угорщина теж не відновить імпорт зерна з України - міністр

Степан Смишляєв
13 вересня 2023 р.

Незалежно від рішення Єврокомісії щодо обмежень на українську агропродукцію, Угорщина не відкриє для неї кордони, заявив Іштван Надь. Він стверджує, що таку ж позицію поділяють Румунія, Словаччина і Болгарія.

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Сховище зерна, знищене російським обстрілом на Одещині
Угорщина не відкриє кордони для української агропродукції не зважаючи на рішення Єврокомісії щодо продовження обмежень на її експортФото: Libkos/AP Photo/picture alliance

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь у середу, 13 вересня заявив, що його країна, так само, як і Польща, не відкриє кордони для аграрної продукції з України, незалежно від того, яке рішення ухвалить Європейська Комісія щодо можливості її експорту після 15 вересня, пише Reuters.

Надь стверджує, що це рішення підтримали також Румунія, Словаччина і Болгарія. "Ми домовилися з моїми румунськими, словацькими та болгарськими колегами, що якщо Брюссель не ухвалить рішення про продовження існуючого мораторію, то ми будемо вживати національні заходи індивідуально", - заявив міністр.

Він також попередив, що нові заборони Угорщини на національному рівні стосуватимуться ширшого спектру українських продуктів, ніж чинні обмеження Єврокомісії.

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Україна погрожує арбітражем за блокування експорту

На передодні Польща також заявила про намір блокувати експорт української агропродукції на національному рівні у разі, якщо Брюссель скасує відповідні обмеження.

У відповідь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив владу Польщі, що Київ буде змушений звернутися до арбітражу Світової організації торгівлі, якщо польський уряд не відмовиться від обмежень.

Навесні Польща, Словаччина, Угорщина та Болгарія в односторонньому порядку запровадили тимчасову заборону на імпорт української агропродукції. Тоді Єврокомісія запровадила на рівні ЄС заходи щодо обмеження постачання українських товарів, таких як пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника до цих країн, спочатку до 5 червня, а потім - до 15 вересня.

Наприкінці серпня Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Болгарія закликали продовжити заборону імпорту агропродукції з України до кінця року.

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