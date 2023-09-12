Київ погрожує Польщі арбітражем за блокування агроекспорту

У разі подальших порушень Варшавою торговельних правил у вигляді обмежень на експорт аграрної продукції з України, Київ буде змушений звернутися до арбітражу Світової організації торгівлі, пригрозив прем'єр Шмигаль.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив владу Польщі, що Київ буде змушений звернутися в арбітраж Світової організації торгівлі (СОТ), якщо польський уряд не відмовиться від обмежень на експорт української аграрної продукції. Відповідне застереження Шмигаль оприлюднив у вівторок, 12 вересня, в мережі мікроблогів X (раніше відомій як Twitter).

"У разі порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутись до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ (генеральної угоди з тарифів і торгівлі. - Ред.)", - попередив Шмигаль.

Водночас він наголосив, що українська сторона "дуже цінує підтримку від польського народу і польських родин".

Шмигаль також вказав на те, що Україна зі свого боку "дотримується своїх зобов'язань як за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом, так і за правом СОТ" навіть "попри війну і блокування Росією наших портів".

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Польща й надалі блокуватиме імпорт зерна з України

Перед цим у вівторок польський уряд погодив подовження заборони на імпорт українського зерна в односторонньому порядку, навіть якщо поточні обмеження ЄС спливають 15 вересня. "Незалежно від подальшого рішення Європейської Комісії, ми не відкриємо кордон для українського зерна після цієї дати", - цитує заяву уряду агенція AFP.

У заяві зазначається, що уряд Польщі досі сподівається на подовження заборони на рівні Євросоюзу, але зробить це в будь-якому разі. "Якщо Брюссель не подовжить ембарго, ми самі запровадимо ці заходи. Інтереси польського села є для нас найважливішими", - йдеться в заяві.

Раніше цього дня польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща не відкриє кордони для зерна з України навіть попри рішення Єврокомісії щодо можливості продовження обмежень на експорт української агропродукції.

"Польща не дозволить затопити нас українським зерном. Незалежно від того, яким буде рішення чиновників Брюсселя, ми не відкриємо наших кордонів", - заявив Моравецький у відеоролику, оприлюдненому на сторінці партії "Право і справедливість" у соціальних мережах.

Він зауважив, що "тільки полякам вирішувати, який вигляд матимуть справи в нашому власному домі". У дописі "Права і справедливості" також ідеться, що Польща готова й надалі підтримувати Україну, але "ми не згодні, щоб бюрократи ЄС нав'язували нам свою владу".

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Суперечки довкола зерна

Навесні Польща, Словаччина, Угорщина та Болгарія в односторонньому порядку запровадили тимчасову заборону на імпорт української агропродукції. Тоді Єврокомісія запровадила заходи щодо обмеження торгівлі українськими товарами, такими як пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника, спочатку до 5 червня, а потім - до 15 вересня.

Наприкінці серпня Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Болгарія закликали продовжити заборону імпорту агропродукції з Українидо кінця року.

Обмеження призвели до напруженості у стосунках України з деякими союзниками, зокрема стали причиною дипломатичного загострення з Польщею.

Аналітики пов'язують жорстку позицію представників правлячої партії Польщі "Право і справедливість" щодо зерна з України з парламентськими виборами, які пройдуть у країні 15 жовтня.

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