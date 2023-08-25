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Імпорт зерна з України: п'ять країн ЄС за заборону до 2024

Степан Смишляєв
25 серпня 2023 р.

Дія обмежень на імпорт п'ятьма країнами Євросоюзу української сільськогосподарської продукції закінчується 15 вересня, однак вони хочуть продовжити її до кінця поточного року.

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Вантажівка висипає зерно в порту Ізмаїла
Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Болгарія закликали продовжити заборону імпорту зерна з України до кінця 2023 року.Фото: Andrew Kravchenko/AP Photo/picture alliance

Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Болгарія закликали в п'ятницю, 25 серпня, продовжити заборону імпорту аграрної продукції з України до кінця року, повідомляє агентство AFP.

У п'ятницю міністри сільського господарства цих країн провели відеозустріч, під час якої досягли згоди з цього питання. "Ми підтримуємо продовження заборони на імпорт до наших країн до кінця року" - заявив за підсумками переговорів польський міністр Роберт Телус.

Термін дії обмежень, запроваджених Європейською Комісією, закінчується 15 вересня. Цього тижня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президенткою Єврокомісії  Урсулою фон дер Ляєн  (Ursula von der Leyen) виловив сподівання, що після цієї дати обмеження скасують.

Зерно розбрату

Після того, як Росія заблокувала українські чорноморські порти в 2022 році, Україна зіткнулась з труднощами вивезення сільськогосподарських товарів на світовий ринок морським шляхом. Тоді Європейський Союз спростив український експорт через свою територію, зокрема, знявши тарифи.

Однак навесні 2023 року Польща, Словаччина, Угорщина та Болгарія в односторонньому порядку запровадили тимчасову заборону на імпорт української агропродукції. Тоді Єврокомісія запровадила заходи щодо обмеження торгівлі українськими товарами, такими як пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника спочатку до 5 червня, а потім - до 15 вересня.

Обмеження призвели до напруженості у стосунках України з деякими союзниками, зокрема стали причиною дипломатичного загострення з Польщею. Окремі країни, наприклад, Румунія, готові суттєво збільшити транзит українського зерна, але не хочуть відкривати свої ринки для його імпорту.

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