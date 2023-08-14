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ПолітикаПольща

Польща винесе на референдум питання стіни на кордоні

Роман Губа | Віолетта Чайковська
2 год. тому

Четверте питання національного референдуму в Польщі 15 жовтня буде присвячене паркану на кордоні з Білоруссю.

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Польські військові на кордоні з Білоруссю
Польські військові на кордоні з БілоруссюФото: 12 Brygada Zmechanizowana/Handout/REUTERS

Четверте питання референдуму в Польщі буде присвячене стіні на кордоні з Білоруссю. Про це у понеділок, 14 серпня, повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак.

"Чи підтримуєте ви усунення бар'єру на кордоні між Республікою Польща та Республікою Білорусь?, - так звучатиме питання. Блащак зауважив, що від відповіді громадян Польщі залежатиме, чи буде вона "безсилою перед зростаючою агресією з боку (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна", і чи буде кордон послідовно захищатися надалі, передає "Польське радіо".

Польща завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю влітку минулого року. Тоді приводом став приплив мігрантів. Зараз країна б'є на сполох через потенційні загрози з Білорусі, де після невдалого заколоту в РФ базується російська ПВК "Вагнер". Польща вирішила збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч. Блащак каже, що таким чином країна хоче "налякати агресора, щоб той не наважився напасти на Польщу".

Рефендум в Польщі 15 жовтня

Національний референдум у Польщі проведуть 15 жовтня під час парламентських виборів. На нього винесуть кілька питань. Перше стосуватиметься продажу державних підприємств, друге - підвищення пенсійного віку, третє - "прийому нелегальних мігрантів".

Польська опозиція звинувачує владу в спробі мобілізувати виборців за допомогою референдуму та популістської пропаганди проти шукачів притулку. Результат такого голосування не матиме впливу на процес ухвалення рішень в Європейському Союзі.

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