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ПолітикаУкраїна

Боррель: Головна гарантія безпеки для Києва - членство в ЄС

Ольга Журавльова
2 жовтня 2023 р.

Виїзне засідання глав зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу завершилося черговим підтвердженням з боку ЄС, що Україну підтримуватимуть і надалі.

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Дмитро Кулеба (л) та Жозеп Боррель у Києві (2 жовтня 2023 року)
Дмитро Кулеба (л) та Жозеп Боррель у Києві (2 жовтня 2023 року)Фото: Press service of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine/REUTERS

Міністри закордонних справ держав-членів Євросоюзу на виїзному засіданні у Києві обговорили так звані "гарантії безпеки" для України, повідомив представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на пресконференції у Києві у понеділок, 2 жовтня.

"Найсерйозніші безпекові зобов'язання, які ми можемо запропонувати Україні - це членство в Європейському Союзі. Це найсильніше наше безпекове зобов'язання. Україна має зараз статус кандидата і просувається далі цим шляхом", - сказав він. 

Дипломат нагадав, що до кінця 2023 року лідери країн ЄС отримають рекомендації Єврокомісії щодо можливого членства України й після цього вирішать, чи розпочинати з Києвом переговорний процес із цього питання.

Окрім того, Боррель заявив, що на засіданні обговорювали можливі мирні ініціативі для завершення війни в Україні, зокрема "формулу миру" Володимира Зеленського.  "Його (Зеленського - Ред.) формула миру - є єдиною ініціативою, яка зараз всерйоз обговорюється міжнародною спільнотою", - сказав Боррель. За його словами, у ЄС працюватимуть над тим, щоб винести її на глобальний рівень, "аби вона стала основою майбутнього миру".

Міністри зовнішньополітичних відомств країн ЄС на виїзному засіданні у Києві
Міністри зовнішньополітичних відомств країн ЄС на виїзному засіданні у КиєвіФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Київ закликає до 12-го пакету санкцій

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції пообіцяв виконати сім рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів про членство України в ЄС. Він також закликав ЄС ухвалити черговий 12-й пакет антиросійських санкцій.

До санкційного тиску раніше цього дня також закликав президент України Володимир Зеленський, який взяв участь в засіданні Ради ЄС. "Санкційного тиску на Росію явно замало. Це видно насамперед зі зростання кількості ударних дронів і авіаударів російських терористів. Потрібно більше спільної роботи проти будь-яких форм і схем обходу Росією санкцій", - зазначив Зеленський. За його словами, "пауза після 11-го санкційного пакета вже занадто затягнулася".

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Зеленський також наголосив на важливості реалізації виділення Євросоюзом 20 мільярдів євро на оборонну підтримку України.

"Україна вдячна за ініціативу щодо створення окремого оборонного сегмента в розмірі 20 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру для постійної підтримки наших оборонних потреб. І важлива швидка практична реалізація. Очікуємо і розблокування, і виділення 8-го траншу допомоги в розмірі 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру", - сказав він.

Нагадаємо, у Києві сьогодні глави МЗС 27 країн ЄС взяли участь у неформальному засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Цей захід вперше відбувся за межами Євросоюзу. Перед відкриттям Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель назвали його історичним.

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Павло Клімкін про західні санкції і "больовий поріг"

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Дмитро Кулеба (л) та Жозеп Боррель у Києві (2 жовтня 2023 року)

Боррель: Головна гарантія безпеки для Києва - членство в ЄС

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