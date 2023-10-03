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ПолітикаЄвропа

Європарламент схвалив підтримку України на 50 млрд євро

Степан Смишляєв
3 жовтня 2023 р.

Євродепутати підтримали пропозицію Єврокомісії щодо створення Українського фонду на 50 мільярдів євро, розрахованого на 2024-2027 роки. Це рішення ще має підтримати Рада ЄС.

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Європейський парламент
Євродепутати підтримали пропозицію щодо створення Українського фонду на 50 мільярдів євро, розрахованого на 2024-2027 рокиФото: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance

Депутати Європейського парламенту у вівторок, 3 жовтня, схвалили пропозиції щодо перегляду довгострокового бюджету на 2021-2027, які, зокрема, передбачають створення Українського фонду (Ukraine facility), розрахованого на 2024-2027 роки загальним обсягом 50 мільярдів євро, повідомляється на сайті Європарламенту.

Ці пропозиції, представлені Європейською комісією ще влітку, передбачають, що новий механізм, заснований на грантах, позиках і гарантіях, використовуватиметься для задоволення нагальних потреб України, її відновлення та модернізації на шляху до Європейського Союзу.

"Ми прагнемо стабілізувати ситуацію в Україні за допомогою нового фонду розміром 50 мільярдів євро, одночасно зміцнюючи економіку ЄС", - наголосив співдоповідач з цього питання, євродепутат від Польщі Ян Ольбріхт.

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Подолання наслідків війни

Окрім фонду, європарламентарі схвалили виділення додаткового фінансування у розмірі два мільярди євро на подолання викликів, пов'язаних із війною РФ проти України та зростаючих проблем міграції.

Ще три мільярди євро пропонується виділити на нову "Платформу стратегічних технологій для Європи" (STEP), п'ять мільярдів євро - на посилення спроможності ЄС реагувати на непередбачені кризи.

Створення фонду має схвалити Рада ЄС

Схваленням пропозицій Єврокомісії Європарламент відкриває шлях до подальшого їх обговорення з Радою ЄС, яка ще має визначити свою позицію щодо пакета.

"Ми закликаємо Раду приєднатися до нас у переговорах. До 31 грудня 2023 року ми хочемо мати адекватні засоби для підтримки України та подальшого пом'якшення соціальних та економічних наслідків війни разом зі зростанням інфляції та кризою вартості життя", - наголосила співдоповідачка, представниця Португалії Маргаріда Маркес.

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