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ЄС обговорює план виділення Україні по 5 млрд євро щорічно

Тетяна Кирилюк
3 год. тому

Євросоюз розглядає план виділення Україні 20 мільярдів євро військової допомоги у 2024-2027 роках. Очікується, що протягом цього періоду Брюссель виділятиме на військові потреби Києва по п'ять мільярдів євро щороку.

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Прапори України та ЄС у Брюсселі
Прапори України та ЄС у БрюсселіФото: Lukasz Kobus/EU

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу (ЄС) обговорюють на зустрічі в Брюсселі у четвер, 20 липня, запропонований верховним представником із закордонної та безпекової політики Жозепом Боррелем чотирирічний план військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро, повідомляють міжнародні інформаційні агентства Reuters та AFP.

За даними дипломатичних джерел агенцій, ідеться про програму, що розрахована на 2024-2027 роки, протягом яких Брюссель виділятиме Києву щороку по п'ять мільярдів євро на зброю, боєприпаси та іншу військову підтримку.

Угорщина може блокувати план допомоги

Водночас вони зауважують, що план може блокувати Угорщина. Нині Будапешт затримує виплату Україні 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, вимагаючи виключити угорський банк OTP з українського "чорного списку". Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вже заявив, що Будапешт займе таку ж позицію щодо нової пропозиції в 20 мільярдів євро, поки ОТР перебуває в цьому списку.

Очікується, що більш ґрунтовні обговорення плану відбудуться 31 серпня під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у іспанському Толедо разом із обговоренням пропозиції Європейської Комісії надати Україні 50 мільярдів євро економічної допомоги на той самий чотирирічний період. В разі їхнього схвалення, рішення можуть фіналізувати на саміті лідерів у жовтні або в грудні.

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Жозеп Боррель презентував Раді ЄС у Брюсселі план військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро у 2024-2027 роках.

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