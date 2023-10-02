МЗС Франції: РФ не повинна розраховувати на втому Євросоюзу

Париж обіцяє підтримку Києву до перемоги. Тим часом Україна законтрактувала у Франції додаткові артилерійські системи, безпілотники, машини-амфібії та інше обладнання.

Зустріч глав МЗС 27 країн ЄС у Києві - це сигнал того, що Україна є частиною європейської родини, і підтримка нею країни триватиме до перемоги над російською агресією, заявила у понеділок, 2 жовтня, міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

"Сьогодні ми буквально підтримуємо Україну тут, усі разом. Цим жестом ми хочемо показати нашу повну підтримку України у відновленні її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, як це необхідно", - сказала Колонна під час спілкування з журналістами.

Глава французького МЗС зазначила, що ця зустріч має особливе значення. "Це також показує, звісно, що Україна для нас є частиною європейської родини і що ми супроводжуватимемо її на цьому шляху, який веде її до Європи. Це важливий день, і також означає прояв нашої рішучої та постійної підтримки доти, доки вона зможе перемогти", - цитує міністерку "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Бербок: ЄС незабаром простягнеться від Лісабона до Луганська

Також вона додала, що 2 жовтня на зустрічі розглядатиметься питання подальшої підтримки України. Також метою засідання є "дати РФ зрозуміти, що вона не повинна розраховувати на нашу втому".

Франція та Україна домовилися про додаткову зброю

Тим часом французькі компанії підписали 15 контрактів та угоду про співпрацю з українською стороною на постачання додаткових озброєнь. Це стало результатом Міжнародного форуму оборонних індустрій, повідомляє 2 жовтня AFP з посиланням на джерела.

Так, компанія Nexter, яка належить франко-німецькому холдингу KNDS, планує поставити шість додаткових самохідних артилерійських установок Caesar. Раніше Франція передала Україні вже 30 таких установок, зауважує агенція. Також Nexter підписала ще один контракт на технічне обслуговування систем Caesar та бронетранспортерів AMX-10, а деякі запасні частини до артилерійських систем у майбутньому вироблятимуться в Україні.

Читайте також: Україна воліє спільно виробляти озброєння з Францією

Французький виробник Arquus підписав контракт на технічне обслуговування понад ста бронетранспортерів VAB. Компанія Cefa, зі свого боку, надасть вісім роботів для знешкодження наземних мін і вісім амфібій, які можуть використовуватися для транспортування важких танків через річки.

Інші французькі компанії хочуть постачати або вдосконалювати безпілотники. Існують також плани побудувати завод з 3D-друку запчастин для оборонної промисловості.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню принагідно зауважив, що Париж зацікавлений продавати Україні необхідне їй озброєння, а не просто передавати його. За його словами, це також може бути зроблено за допомогою французьких державних субсидій.

Подробиці щодо фінансування нещодавно укладених контрактів не розголошуються. У форумі оборонних індустрій в Києві 29 вересня взяли участь представники понад 30 країн і 250 оборонних компаній.

Читайте також: Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій