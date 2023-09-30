Зеленський заявив про створення Альянсу оборонних індустрій

Під час першого міжнародного форуму оборонних індустрій у Києві президент України оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій і заснування спеціального Оборонного фонду. До Альянсу вже долучились 38 компаній.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій і заснування спеціального Оборонного фонду. Про це президент повідомив під час свого виступу на першому міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві в п'ятницю, 29 вересня.

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На форумі були представлені 30 країн з Європи, Америки, Азії та Австралії. Участь, за даними організаторів, взяли 252 оборонні компанії, які виробляють повний спектр зброї та оборонних систем і рішень.

Альянс оборонних індустрій

Україна склала базову декларацію Альянсу оборонних індустрій, який, за словами Зеленського, "цінує міжнародне право та вміє працювати для реального захисту міжнародного права". "Захисту безпеки - я говорю не лише про Україну, а й про безпеку від агресій будь-якої нації у світі", - цитує президента його пресслужба у суботу, 30 вересня.

До Альянсу можуть доєднатись виробники зброї та військової техніки з усього світу, які "поділяють наш намір дати реальний захист від агресій у цих ризикованих умовах сучасності". Декларацію вже підписали 13 "визначних компаній". Їх назви президент України у своїй промові не наводить. На момент закриття форуму, за даними міністерства закордонних справ України, до Альянсу долучились 38 компаній з 19 країн.

Спеціальний Оборонний фонд

Спеціальний Оборонний фонд, про створення якого також Зеленський оголосив на форумі, має на меті "забезпечити додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці, для створення нових воєнних об’єктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про наших воїнів". За словами президента, фонд буде наповнюватися з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів.

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Спеціальний економічний режим

За словами Зеленського, Україна розробляє також спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу. "Щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною або яка хоче прийти в Україну."