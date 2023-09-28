  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Україна воліє спільно виробляти озброєння з Францією

Валерій Сааков | Ольга Журавльова
28 вересня 2023 р.

Можливість спільного виробництва певних видів озброєнь з Францією, а також посилення української ППО за допомогою Парижа стали головними темами перемовин Зеленського з міністром оборони Франції Лекорню.

https://p.dw.com/p/4WvoE
Французька гаубиця CAESAR під час боїв на Сході України
Французька гаубиця CAESAR під час боїв на Сході України (архівне фото)Фото: Sameer al-Doumy/AFP/Getty Images

Україна шукає можливості розпочати спільне виробництво деяких видів озброєнь із Францією. Саме це питання стало однією з тем переговорів, проведених у четвер, 28 вересня, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню, який прибув з візитом до Києва.

Як повідомили в Офісі президента України (ОПУ), на зустрічі Зеленський і Лекорню детально обговорили подальші кроки з посилення обороноздатності України за підтримки Франції, зокрема можливості започаткування спільного виробництва певних видів озброєння. Зазначається, що глава української держави визнав ефективність наданої Францією військової допомоги, зокрема зенітно-ракетних комплексів SAMP/T, самохідних артилерійських установок Caesar та далекобійних ракет SCALP-EG.

Крім того, сторони приділили окрему увагу посиленню української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

Читайте також: Україна і Швеція домовилися спільно виробляти БМП CV-90

Зеленський особисто вдячний Макрону за посилення ЗСУ

Також український президент високо оцінив особисту роль президента Франції Еммануеля Макрона в підтримці міжнародних ініціатив України та ухваленні рішень щодо зміцнення українських сил оборони.

Читайте також: Макрон не виключає постачання винищувачів Україні

"Хочу окремо подякувати Президенту Франції Макрону за те, що всі наші домовленості дали потужний результат у вигляді зміцнення української армії", - сказав Володимир Зеленський, якого цитує пресслужба ОПУ.

Нагадаємо, раніше Зеленський після зустрічі з Джо Байденом заявив про домовленість України зі США разом виробляти зброю, зокрема для української ППО.

Читайте також: Україна та Словаччина домовилися про спільне виробництво гаубиць та боєприпасів

Як українці створюють зброю для ЗСУ

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.president.gov.ua
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Німецькі бронетранспортери Fuchs

У ФРН дозволили Rheinmetall створити підприємство у Києві

Конфлікти28 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

На автостоянці під Ґрефенгаузеном у Гессені: страйк водіїв Mazur Group. На передньому плані - водій вантажівки Роман

Як і чому далекобійники зі Східної Європи страйкують у ФРН

Як і чому далекобійники зі Східної Європи страйкують у ФРН

Суспільство28 вересня 2023 р.
Сутички протестувальників та поліції в Єревані після капітуляції Нагірного Карабаху внаслідок воєнної операції Азербайджану

Нагірний Карабах: нескінченний конфлікт

Нагірний Карабах: нескінченний конфлікт

Конфлікти28 вересня 2023 р.
15 жовтня у Польщі буде переобрано парламент

Як вісім років правління ПіС змінило Польщу

Як вісім років правління ПіС змінило Польщу

Політика28 вересня 2023 р.
Сліди від різкого виходу природного газу на поверхню моря після підриву трубопроводу "Північний потік", 28 вересня 2022 року

У справі про підрив "Північних потоків" з'явилися нові імена

У справі про підрив "Північних потоків" з'явилися нові імена

Конфлікти28 вересня 2023 р.
Новий смартфон китайського концерну Huawei - з найновішим китайським чіпом?

Новий чіп із КНР? Загадкова знахідка у китайському смартфоні

Новий чіп із КНР? Загадкова знахідка у китайському смартфоні

Економіка28 вересня 2023 р.
Держсекретар США Блінкен (праворуч) та український прем'єр Шмигаль під час зустрічі в Києві 7 вересня 2023 року

США висунули Україні чіткі умови підтримки. Що це означає?

США висунули Україні чіткі умови підтримки. Що це означає?

Політика27 вересня 2023 р.
На головну сторінку