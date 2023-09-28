Україна воліє спільно виробляти озброєння з Францією

Можливість спільного виробництва певних видів озброєнь з Францією, а також посилення української ППО за допомогою Парижа стали головними темами перемовин Зеленського з міністром оборони Франції Лекорню.

Україна шукає можливості розпочати спільне виробництво деяких видів озброєнь із Францією. Саме це питання стало однією з тем переговорів, проведених у четвер, 28 вересня, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню, який прибув з візитом до Києва.

Як повідомили в Офісі президента України (ОПУ), на зустрічі Зеленський і Лекорню детально обговорили подальші кроки з посилення обороноздатності України за підтримки Франції, зокрема можливості започаткування спільного виробництва певних видів озброєння. Зазначається, що глава української держави визнав ефективність наданої Францією військової допомоги, зокрема зенітно-ракетних комплексів SAMP/T, самохідних артилерійських установок Caesar та далекобійних ракет SCALP-EG.

Крім того, сторони приділили окрему увагу посиленню української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

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Зеленський особисто вдячний Макрону за посилення ЗСУ

Також український президент високо оцінив особисту роль президента Франції Еммануеля Макрона в підтримці міжнародних ініціатив України та ухваленні рішень щодо зміцнення українських сил оборони.

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"Хочу окремо подякувати Президенту Франції Макрону за те, що всі наші домовленості дали потужний результат у вигляді зміцнення української армії", - сказав Володимир Зеленський, якого цитує пресслужба ОПУ.

Нагадаємо, раніше Зеленський після зустрічі з Джо Байденом заявив про домовленість України зі США разом виробляти зброю, зокрема для української ППО.

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