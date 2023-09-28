Міністр оборони Франції Лекорню також прибув до України

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у супроводі представникиів французького ОПК прибув з неанонсованим візитом в Україну. Раніше стало відомо, що у Києві також перебуває міністр оборони Великобританії.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у четвер, 28 вересня, прибув до України з робочим візитом. Про це повідомляється на сторінці посольства Франції в Україні у соцмережі X (раніше Twitter).

Свій візит він розпочав з того, що у супроводі посла Франції в Україні Гаеля Вейсьєра вшанував Героїв перед Стіною пам'яті полеглих за Україну, йдеться у дописі.

Лекорню привіз до Києва представників ОПК

За даними французького видання Le Figaro , Лекроню прибув до Києва з неанонсованим візитом у супроводі представників 18 підприємств оборонного сектору для обговорення допомоги Україні. Назви компаній не планується оприлюднювати, але йдеться про широкий пул - від виробників бронетехніки до дронів, а також фахівців у галузі кібербезпеки, зазначає видання. Вони мають обговорити питання щодо поглиблення співпраці та укладання нових контрактів.

Також, як пише Le Figaro, Лекроню має зустрітися зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим, міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним і, ймовірно, з президентом України Володимиром Зеленським.

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Форум оборонних індустрій пройде в Києві

За даними видання, в Києві у п’ятницю пройде Форум оборонних індустрій, де зберуться виробники озброєнь з різних країн світу. Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участь у Форумі підтвердили вже 165 оборонних компаній з 26 країн. "Він дасть потужний поштовх спільному виробництву і співпраці задля зміцнення України та партнерів", - написав він у соцмережі X.

Також в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", опублікованому 28 вересня, Кулеба повідомляв, що Форумі відбудеться в Києві "за кілька днів".

В Києві перебуває міністр оборони Великобританії

Водночас 28 вересня до Києва з першим візитом після вступу на посаду також прибув новий міністр оборони Великобританії Грант Шаппс. Він вже зустрівся із Зеленським та Умєровим. Очільники обронних відомств обговорили подальше військове партнерство і допомогу Україні, зокрема посилення української протиповітряної оборони, артилерії та систем боротьби з безпілотниками, повідомили в міноборони України.