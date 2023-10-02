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Бербок: ЄС незабаром простягнеться від Лісабона до Луганська

Максим Сидоржевський | Євгенія Наконечна
2 жовтня 2023 р.

Міністерка закордонних справ Німеччина Анналена Бербок закликала надати Україні новий пакет допомоги, щоб пережити зиму. Вона також наголосила на перспективі майбутнього членства України в ЄС.

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Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок
Міністерка закордонних справ ФРН Анналена БербокФото: Oliver Weiken/dpa/picture alliance

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вважає за необхідне надання Україні пакету допомоги для того, щоб допомогти пережити наступну зиму. "Україна потребує зимової захисної парасольки", - заявила Бербок у понеділок, 2 жовтня, у Києві, де вона бере участь у неформальному засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

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За її словами, такий пакет мав би включати посилення протиповітряної оборони та енергопостачання в Україні, а також постачання більшої кількості генераторів. Минулої зими Росія навмисно атакувала об'єкти критичної інфраструктури, щоб максимально ускладнити проходження зими для України, нагадала німецька міністерка. Утім, що стосується Німеччини, то Бербок додала, що країна навряд чи у змозі поставити більше систем протиповітряної оборони Україні, але це могли б зробити інші партнери.

Окрім того, Бербок високо оцінила реформи, зокрема, у судовій системі та медіа-секторі, які український уряд вже впровадив попри нескінченні російські атаки. Вона також наголосила на перспективі майбутнього членства України в ЄС, назвавши ЄС "спільнотою свободи, яка незабаром простягнеться від Лісабона до Луганська". З кожним метром, який українська армія звільняє з-під російської окупації, "вона також прокладає собі шлях до ЄС", переконана Бербок. За її словами, зараз "серце Європи" ніде не б'ється так інтенсивно, як в Україні.

Очільниця МЗС ФРН знову наголосила, що війну проти України не можна сприймати як щось буденне."Ці страждання, викрадення дітей, вбивства жінок і чоловіків ніколи не повинні стати нормою в Європейському Союзі", - сказала вона.

У Києві Анналена Бербок разом зі своїми колегами-міністрами з інших держав ЄС бере участь у неформальному засіданні Ради ЄС із закордонних справ, яке вперше відбувається за межами Євросоюзу. Перед відкриттям засідання глава МЗС України Дмитро Кулеба та верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель назвали це його історичним.

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