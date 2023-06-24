Німеччина поставить Україні ще 45 "Гепардів" до кінця року

Україна отримає 15 установок Gepard найближчими тижнями і ще 30 - до кінця року, повідомили в міноборони ФРН. Також цього року мають надійти додаткові дві системи IRIS-T для посилення ППО, а наступного - ще чотири.

Німеччина має намір до кінця року надати Україні ще 45 самохідних артилерійських установок (САУ) Gepard. Про це повідомив керівник спеціального штабу з питань України при міністерстві оборони ФРН бригадний генерал Крістіан Фройдінґ (Christian Freuding) у недільному випуску газети Die Welt, з яким у суботу, 24 червня, ознайомилась німецька інформаційна агенція dpa.

Збройні сили України (ЗСУ) вже отримали від Німеччини 34 "Гепарди". Ще 15, за словами Фройдінґа, будуть доставлені "найближчими тижнями". "Крім того, ми хочемо поставити ще до 30 танків Gepard до кінця року у співпраці зі США", - додав він.

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Українську ППО посилять німецькими "Ірисами"

Генерал назвав протиповітряну оборону (ППО) ключовим слабким місцем у нинішньому контрнаступі ЗСУ. "Ми робимо все, що можемо. Але, попри все це, чи має Україна достатньо засобів ППО? Очевидно, що ні!", - сказав Фройдінґ і додав, що на додаток до зенітних танків Gepard німецькі системи IRIS-T SLM покликані посилити обороноздатність України.

За його словами, ефективність "Ірисів" - "майже 100 відсотків". Дві такі системи Україна вже отримала від ФРН. "Ще дві поставлять цього року, а потім ще чотири - у 2024 році", - розповів Фройдінґ.

У середині травня німецьке видання Der Spiegel із посиланням на джерела в уряді повідомило, що Берлін готує найбільшу з початку війни військову допомогу Україні - на 2,7 мільярда євро. До нього увійдуть: чотири системи ППО IRIS-T, 12 пускових установок до них із керованими ракетами, , 30 танків Leopard 1, 20 броньованих машин піхоти Marder, 18 колісних самохідних гаубиць, до 200 розвідувальних дронів, 100 бронетранспортерів і 100 транспортних засобів логістичної підтримки.

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