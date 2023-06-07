Німеччина передасть Україні ще 20 БМП Marder до серпня

Міноборони ФРН замовило в оборонної компанії Rheinmetall 20 бойових машин піхоти Marder для відправки в Україну до кінця липня. Раніше ЗСУ отримали від Німеччини 40 БМП "Мардер".

Міністерство оборони Німеччини доручило концерну Rheinmetall підготувати до відправки в Україну 20 бойових машин піхоти (БМП) Marder. Про це повідомила сама компанія, пише в середу, 7 червня, Redaktions Netzwerk Deutschland (RND ).

Машини мають доставити в Україну до кінця липня. Раніше ФРН уже передала Києву 40 "Мардерів" - 20 від Rheinmetall і 20 зі складів своїх збройних сил (Бундесвер).

Rheinmetall пропонує відремонтувати ще 60 Marder. Ці машини використовуються Бундесвером з початку 1970-х років. Останніми роками їх поступово замінюють новими БМП Puma. Натомість для Збройних сил України (ЗСУ) оборонна компанія відновлює старі, щоби вони були придатні для використання на фронті.

Для ЗСУ готують боєприпаси до "Гепардів"

Крім того, до кінця липня в Україну мають відправити першу партію з 10 тисяч 35-міліметрових боєприпасів для 34 самохідних артилерійських установок Gepard, переданих ЗСУ раніше. Загалом Rheinmetall має контракт на поставку 300 тисяч снарядів до "Гепардів".

У середині травня німецьке видання Der Spiegel із посиланням на джерела в уряді повідомляло, що Берлін готує найбільшу з початку війни військову допомогу Україні - на 2,7 мільярда євро. До нього, крім 20 Marder, увійдуть: чотири системи протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T-SLM, 12 пускових установок IRIS-T-SLS із керованими ракетами, 30 танків Leopard 1, 18 колісних самохідних гаубиць, до 200 розвідувальних дронів, 100 бронетранспортерів і 100 транспортних засобів логістичної підтримки.