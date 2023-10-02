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Глави МЗС країн ЄС зібралися в Києві на історичне засідання

Євгенія Наконечна
2 жовтня 2023 р.

Міністри закордонних справ ЄС вперше зібралися на засідання поза його межами - у Києві. Тема зустрічі: пошук подальших шляхів для допомоги Україні.

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У Києві триває перша зустріч Ради ЄС з закордонних справ
У Києві триває перша зустріч Ради ЄС з закордонних справФото: John Thys/AFP/Getty Images

У Києві у понеділок, 2 жовтня, відбудеться засідання Ради Європейського Союзу з закордонних справ. Перед початком засідання, яке проходитиме в одному з київських готелів, короткий брифінг для ЗМІ дали верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України наголосив, що це історичний момент, оскільки засідання Ради вперше відбувається поза нинішніми кордонами ЄС, але "у його майбутніх кордонах". Проведення цієї зустрічі, за словами Кулеби, підкреслює підтримку України Євросоюзом у війні проти Росії.

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Жозеп Боррель, в свою чергу, пояснив, що зустріч має неформальний характер, оскільки вона проходить не у ЄС. Він охарактерезував її як "політичні дебати високого рівня". Метою яких - є пошук шляхів допомоги Україні і протидії російській агресії.

"Ми скликаємо історичну зустріч міністрів закордонних справ ЄС тут, в Україні, у країні-кандидаті та майбутньому члені ЄС. Ми тут, щоб висловити нашу солідарність і підтримку українському народу", - написав Боррель у соцмережі X. 

Участь у засіданні Ради ЄС візьмуть представники всіх 27 країн, що входять до ЄС. Зокрема, на зустрічі присутня й очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock), яка відвідує Київ вдруге протягом останніх тижнів.

Як зауважує агенція dpa, темою засідання Ради ЄС стала пропозиція Борреля взяти на себе довгострокові фінансові зобов'язання перед Україною щодо надання військової допомоги, а також підтримати постачання сучасних винищувачів і ракет за рахунок коштів ЄС. Раніше Боррель заявляв, що хоче мобілізувати на ці цілі п'ять мільярдів євро щорічно з 2024 до кінця 2027 року.

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