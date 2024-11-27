Фон дер Ляєн закликала ЄС збільшити видатки на оборону

У промові перед затвердженням нового складу ЄК Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС зміцнювати оборонно-промислову базу і втілювати спільні проєкти у цій галузі. Також вона наголосила, шо ЄС хоче бачити Україну у блоці.

Голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) закликала країни Євросоюзу збільшити видатки на оборону з огляду на російську агресію проти України. Відповідну заяву очільниця Єврокомісії зробила під час промови перед Європарламентом у Страсбурзі, де вона розповідала про свої пріоритети на посаді глави ЄК у найближчі п'ять років.

За словами фон дер Ляєн, Росія витрачає до дев'яти відсотків свого ВВП на воєнні потреби, а ЄС - в средньому лише 1,9 відсотка. "У цьому "рівнянні" щось не так. Наші видатки на оборону мають зрости", - наголосила вона. Фон дер Ляєн переконана, що для цього потрібно, зокрема, зміцнювати оборонно-промислову базу і втілювати спільні європейські проєкти у цій галузі.

Через 100 днів буде представлена стратегія ЄС у сфері оборони

З огляду на це першим комісаром ЄС з питань оборони був призначений колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, а верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки - експрем'єрка Естонії Кая Каллас, зазначила далі очільниця ЄК. Кубілюс і Каллас у перші 100 днів на своїх постах мають намір представити стратегічний документ у галузі оборони.

Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС не має права гаяти час і його заходи щодо оборони мають бути настільки амбітними, наскільки серйозними є загрози. "Я можу запевнити вас, що безпека Європи завжди буде пріоритетом цієї Комісії", - пообіцяла фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн пообіцяла і надалі підтримувати Україну

Під час свого виступу фон дер Ляєн згадала не лише безпекові й оборонні потреби блоку, а також і сусідів ЄС, котрим, на її переконання, блок має й надалі надавати підтримку. "Ця боротьба за свободу стосується не лише наших 27 держав-членів. Мрія про Європу поширюється на Західні Балкани, Україну, Молдову й далі. Ми бачили хоробрість народу України, який продовжує свій європейський шлях. Ми бачили стійкість народу Молдови, який не відступає від свого європейського майбутнього. Ми бачили відданість Західних Балкан реформам, зростанню та підготовці до приєднання до нашого Союзу", - сказала фон дер Ляєн.

На тлі цього єврофункціонерка запевнила, що "відданість Європи цим країнам завжди зростатиме". "Нехай не буде жодних сумнівів, що ми хочемо бачити Україну частиною Європейського Союзу. Отже, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми підготуємося до реформ, які нам потрібні з нашого боку. І ми підтримуватимемо ці країни на кожному кроці їхнього процесу (вступу до ЄС. - Ред.), що спиратиметься на їхні здобутки, доки вони не будуть готові приєднатися до нашого Союзу", - запевнила фон дер Ляєн.

Після виступу Урсули фон дер Ляєн Європарламент підтримав новий склад Єврокомісії, до своїх обов'язків нові єврокомісари приступлять 1 грудня. Раніше Єврокомісія оцінила додаткові потреби ЄС для покриття безпекових витрат в 500 мільярдів євро на найближчі 10 років. Утім, поки неясно, як саме може провадитися фінансування цієї ініціативи.