  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Єврокомісія погодила виділення Україні €4 млрд фіндопомоги

Валерій Сааков
14 листопада 2024 р.

Загальна сума підтримки ЄС у межах Ukraine Facility за цей рік складе 16,1 мільярда євро.

https://p.dw.com/p/4mznx
Прапори Євросоюзу та України
Прапори ЄС і УкраїниФото: Xavier Lejeune/European Union, 2023

Європейська Комісія схвалила виділення Україні наступного траншу фінансової допомоги на чотири мільярди євро. Про це в четвер, 14 листопада, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"Європейська Комісія дала зелене світло на новий платіж у розмірі 4 мільярдів євро в межах Ukraine Facility. Наближається 1000-й день жорстокої війни, яку веде Росія, і ми допоможемо підтримати українську державу, поки вона бореться за виживання", - написала вона у соціальній мережі X. 

Читайте також: 1000 днів війни: Європарламент заслухає Зеленського

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що схваленню цієї суми передувала позитивна оцінка Єврокомісією реформ в Україні й того, що український уряд виконав необхідні індикатори для отримання траншу. 

"Розраховуємо на швидке погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе 16,1 млрд євро", - повідомив він.

Україна очікує на 1,1 млрд доларів від МВФ

В іншому дописі прем'єр поінформував про результати зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"За результатами поточної місії розраховуємо наприкінці грудня отримати наступний транш в розмірі 1,1 млрд доларів", - розповів Шмигаль. 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Будівля уряду України

Компроміс з кредиторами: дефолту в Україні не буде, але найважче попереду

Компроміс з кредиторами: дефолту в Україні не буде, але найважче попереду

Фінансові аналітики позитивно оцінюють компроміс українського уряду з приватними кредиторами, який дозволив уникнути дефолту. Утім, дефіцит бюджету нікуди не зник. Підвищення податків не уникнути, вважають експерти.
Економіка29 серпня 2024 р.