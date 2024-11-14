Єврокомісія погодила виділення Україні €4 млрд фіндопомоги

Загальна сума підтримки ЄС у межах Ukraine Facility за цей рік складе 16,1 мільярда євро.

Європейська Комісія схвалила виділення Україні наступного траншу фінансової допомоги на чотири мільярди євро. Про це в четвер, 14 листопада, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"Європейська Комісія дала зелене світло на новий платіж у розмірі 4 мільярдів євро в межах Ukraine Facility. Наближається 1000-й день жорстокої війни, яку веде Росія, і ми допоможемо підтримати українську державу, поки вона бореться за виживання", - написала вона у соціальній мережі X.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що схваленню цієї суми передувала позитивна оцінка Єврокомісією реформ в Україні й того, що український уряд виконав необхідні індикатори для отримання траншу.

"Розраховуємо на швидке погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе 16,1 млрд євро", - повідомив він.

Україна очікує на 1,1 млрд доларів від МВФ

В іншому дописі прем'єр поінформував про результати зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"За результатами поточної місії розраховуємо наприкінці грудня отримати наступний транш в розмірі 1,1 млрд доларів", - розповів Шмигаль.