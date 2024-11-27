Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії

Європейський парламент затвердив новий склад Європейської Комісії (ЄК), запропонований головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і схвалений у вересні Радою Європейського Союзу. Під час голосування в Європарламенті, яке відбулося в середу, 27 листопада, депутати підтримали новий склад 370 голосами "за". 282 європарламентарі висловилися "проти", а 36 - утрималися, повідомляє Reuters.

Загалом у списку - 26 єврокомісарів, окремо також вказана колишня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас - вона стане верховною представницею ЄС з зовнішньої і безпекової політики, замінивши на цій посаді Жозепа Борреля. Її кандидатуру глави держав і урядів країн-членів ЄС підтримали ще в липні. Каллас вважається однією із найзатятіших союзниць України в Євросоюзі і є прихильницею жорсткої політики щодо РФ, яка розв'язала війну проти сусідньої країни.

Суперечливі призначення

Віцеголовою ЄК обрано італійського ультраправого політика Раффаеле Фітто з групи "Європейські консерватори й реформісти" (ECR). Це перший політик вкрай правого спрямування, який отримав одну з ключових посад у виконавчому органі ЄС. Він також стане єврокомісаром з регіонального фінансування та реформ і, тим самим, розпоряджатиметься мільярдними сумами на розвиток європейських регіонів. Це призначення було одним із тих рішень фон дер Ляєн, які спричинили найбільше осуду.

На посаду комісарки ЄС з питань клімату та конкуренції обрано іспанку Тересу Рібера. Її призначення стало ще одним спірним питанням у процесі формування нового складу Єврокомісії. Рібера, яка ще недавно була міністеркою з екологічних перетворень і демографічних проблем Іспанії, опинилася під шквалом критики під час нещодавньої катастрофічної повені у Валенсії.

Франція направила нового представника

Представником Франції в новому складі ЄК став Стефан Сежурне, який змінив Тьєррі Бретона і був затверджений на посаду комісара з промислової політики. Сежурне, який очолював раніше МЗС Франції, вважається довіреною особою президента Еммануеля Макрона. Як повідомлялося, Франція направила в Єврокомісію нового політика через конфлікт Бретона і фон дер Ляєн.

Комісаром ЄС з оборони став литовець Андрюс Кубілюс, який протягом перших 100 днів на посаді має намір представити разом з Каллас стратегічний документ з безпеки та оборони й закликає значно збільшити інвестиції в цю сферу.

Представник Угорщини більше не відповідає за розширення ЄС

Представника Австрії Маґнуса Бруннера (Magnus Brunner) обрано комісаром із внутрішніх справ і міграції, фінка Хенна Вірккунен стала комісаркою із цифрових технологій. Угорський політик Олівер Варгеї, якого вважають одним із наближених до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і який у минулому складі Єврокомісії відповідав за питання добросусідства та розширення, отримав посаду комісара з питань охорони здоров'я та благополуччя тварин.

Комісаркою з питань розширення ЄС призначено представницю Словенії Марту Кос, яка вважає пріоритетною політичну, економічну та фінансову підтримку України, сприяння її вступу в ЄС і допомогу в боротьбі з російською агресією. "Моя мета - разом із Києвом працювати над реформами, не втрачаючи темпу в переговорах про вступ, і, водночас, працювати над відновленням (України. - Ред.) у співпраці з країнами G7 та іншими партнерами", - заявила Марта Кос, представляючи свою кандидатуру в Європарламенті.

Для обрання 26 членів Єврокомісії була необхідна проста більшість голосів. Єврокомісари розпочнуть виконувати свої обов'язки 1 грудня.