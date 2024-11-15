ЄС вперше в історії профінансує спільні закупівлі озброєнь

Європейська Комісія (ЄК) вперше в історії схвалила фінансування п'яти транскордонних проєктів для підтримки скоординованіших і ефективніших оборонних закупівель серед країн-членів Євросоюзу. Як йдеться у повідомленні ЄК у четвер, 14 листопада, кожен з обраних проєктів, що реалізуються в рамках Європейського інструменту зміцнення оборонної промисловості через спільні закупівлі (EDIRPA), отримає 60 мільйонів євро.

"Завдяки спільним закупівлям збройні сили країн-членів матимуть покращену оперативну сумісність. Чіткіші перспективи і більша передбачуваність, які приходять з великими контрактами, зміцнять європейську промисловість і дозволять їй адаптувати свої виробничі потужності до оборонних потреб Європи", - йдеться у повідомленні ЄК.

ППО та ПРО, боєприпаси та бронетехніка

Як повідомляють в ЄК, що ці проєкти будуть реалізовані в трьох сферах: закупівля систем протиповітряної та протиракетної оборони, закупівля сучасної бронетехніки та боєприпасів.

Зокрема, проєкт "Містраль" передбачає спільну закупівлю дев'яться країнами-членами ЄС систем протиповітряної оборони малої дальності "Mistral", а проєкт "JAMIE" (Joint Air Missile Defence Initiative in Europe, Спільна ініціатива з протиповітряної оборони в Європі. - Ред.) - закупівлю систем ППО середнього радіусу дії IRIS-T SLM шістьма країнами.

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Чотири країни-члени ЄС реалізовуватимуть проєкт щодо спільної системи броньованих транспортних засобів (Common Armored Vehicle System, CAVS) - закупівлі сучасних бронетранспортерів для захищеного транспортування військ. У двох інших проєктах EDIRPA підтримуватиме спільну закупівлю різних типів артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

"П'ять відібраних проєктів відображають загальну вартість закупівель, яка перевищує 11 мільярдів євро, що ілюструє високу ефективність фінансування ЄС. Інвестиції в рамках EDIRPA у розмірі 300 мільйонів євро стимулювали зобов'язання, що більші у понад 36 разів, що свідчить про ефективність програми у стимулюванні значних оборонних інвестицій в усьому ЄС", - наголошується в повідомленні ЄК.

Йдеться й про підтримку України

У Єврокомісії наголошують, що більшість обраних проєктів також передбачають закупівлю оборонної продукції, призначеної для України, зокрема систем протиповітряної та протиракетної оборони та боєприпасів, що "посилює обороноздатність країни в контексті триваючої російської агресії".

Програма EDIRPA - це короткостроковий інструмент, ухвалений після початку агресії Росії проти України і розрахований на період до 2025 року з метою стимулювання співпраці у сфері найбільш нагальних оборонних товарів, наголошують у ЄК.

"Програма підтримує закупівлю оборонних засобів збройними силами країн-членів ЄС та Норвегії. Бюджет EDIRPA не оплачує оборонну продукцію, а компенсує державам-членам додаткові адміністративні видатки, пов'язані зі спільними закупівлями", - зазначається у повідомленні Єврокомісії.

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