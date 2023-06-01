Шлях Молдови до ЄС не залежить від Придністров'я - Боррель

Кишинів може далі простувати шляхом до членства в Євросоюзі, не оглядаючись на Тирасполь, вважає головний європейський дипломат Жозеп Боррель.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель запевнив, що Республіка Молдова може рухатися далі на шляху до членства в ЄС, незалежно від того, як розвиватиметься ситуація з Придністров'ям. Таку заяву Боррель зробив у четвер, 1 червня, у межах саміту Європейської політичної спільноти в столиці Молдови.

"Молдова є кандидатом (до Європейського Союзу - Ред.), що ще декілька місяців тому здавалося неможливим. Але тепер вона - кандидат... Шлях Молдови не залежить від того, що відбувається з Придністров'ям", - заявив Боррель.

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На тлі цього очільник європейської дипломатії нагадав, що свого часу Кіпр став членом ЄС, хоч ця країна так само має територіальну проблему, а саме поділ на Республіку Кіпр і невизнану турецьку республіку Північний Кіпр.

"Молдова (так само - Ред.) може це зробити", - запевнив Боррель. Водночас головний дипломат ЄС наголосив, що Молдові необхідно працювати над проведенням реформ.

У Брюсселі кажуть про "дивовижний" прогрес Молдови

Напередодні голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) констатувала "значний прогрес" Молдови на шляху до вступу в ЄС. Виступаючи в середу в Кишиневі, фон дер Ляєн назвала "дивовижним" те, як швидко Молдова демонструє поступ на цьому шляху, передає AFP.

Фон дер Ляєн також оголосила подальшу економічну підтримку Молдови. За її словами, економічна та інвестиційна допомога з боку ЄС буде збільшена до 1,6 мільярда євро. Крім того, з наступного року буде значно знижена плата за роумінг для мобільних дзвінків між ЄС і Молдовою.

Утім, очільниця Єврокомісії так само вказала на важливості подальших реформ.

Раніше президентка Молдови Майя Санду наголошувала, що Молдова хоче вступити до ЄС якомога швидше задля захисту від потенційної російської загрози. Санду також пообіцяла, що розпочаті реформи триватимуть.