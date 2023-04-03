Шольц обіцяє підтримувати прагнення Молдови вступити до ЄС

Олаф Шольц пообіцяв Молдові підтримку, як у євроінтеграції, так і у захисті від спроб РФ дестабілізувати ситуацію. Своєю чергою Майя Санду зауважила, що її країні потрібна західна зброя та військова підтримка.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у понеділок, 3 квітня, запевнив, що його країна підтримуватиме Молдову у її прагненні вступити до Європейського Союзу та протистоянні спробам Росії дестабілізувати ситуацію в країні, повідомляє dpa.

"Молдова є частиною нашої європейської сім'ї", - наголосив канцлер під час зустрічі з президентами Молдови Майєю Санду і Румунії Клаусом Йоганнісом в Бухаресті.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (ліворуч), президентка Молдови Майя Санду ( в центрі) і президент Румунії Клаус Йоганніс (праворуч) Фото: Daniel Mihailescu/AFP

Шольц привітав реформи, які Кишинів впроваджує для подальшої євроінтеграції, однак не уточнив, чи можуть переговори про вступ країни до ЄС розпочатися вже цього року, зауважує Reuters.

Крім того, канцлер високо оцінив підтримку Румунії в постачанні електроенергії Молдові, зазначивши, що Німеччина допомогла Молдові оплатити ці постачання. "Згуртованість і солідарність - це порядок денний в час, коли імперіалістична політика загрожує нашим демократичним досягненням і нашій спільній безпеці в Європі", - наголосив він.

Шольц подякував Молдові і Румунії і за солідарність з Україною та прийом біженців.

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Молдова просить зброї для захисту від РФ

Своєю чергою Майя Санду попросила підтримки Заходу для захисту країни від "гібридних атак" з боку Росії та інших спроб дестабілізувати ситуацію в країні. "Дехто хотів, щоб Молдова впала, і таким чином послабила Україну та Європейський Союз. Молдова стоїть стійко", - наголосила президентка.

При цьому вона зауважила, що Молдові потрібна в тому числі західна зброя та військова підтримка. "Так, ми повинні покращити (наші. - Ред.) оборонні можливості, і так, нам потрібна допомога для цього, і так, ми обговорюємо це з партнерами", - підкреслила президентка.

Канцлер Німеччини зазначив, що дії РФ, спрямовані на дестабілізацію Молдови, викликають занепокоєння. "Суверенітет і територіальна цілісність кожної держави є непорушними. З цієї причини ми підтримуємо Молдову в її захисті від дестабілізації з боку Росії", - наголосив він.

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Шольц анонсував нові центри обслуговування техніки для України

Коментуючи рішення німецького оборонного концерну Rheinmetall побудувати військовий центр технічного обслуговування та логістики в Румунії, Шольц зауважив, що це не останній подібний об'єкт. За його словами, інші європейські країни також відкриють центри технічного обслуговування для ремонту танків, гаубиць та інших західних озброєнь, розгорнутих в Україні.

Окрім того, Шольц висловився на підтримку якнайшвидшого приєднання Румунії до Шенгенської зони Євросоюзу.