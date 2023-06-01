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Зеленський у Молдові закликав до розширення НАТО та ЄС

Ольга Журавльова
1 год. тому

У Кишиневі президент України Володимир Зеленський застеріг від "повзучої" російської окупації і озвучив очікування Києва на позитивні рішення щодо вступу України до НАТО і ЄС.

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: Janis Laizans/REUTERS

Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти у Молдові закликав до  розширення НАТО і ЄС.  Про це він заявив у своїй промові до учасників саміту, яку він виголосив у Кишиневі в четвер, 1 червня.

"Нам потрібен мир, справедливий мир. Тому кожна європейська країна, яка межує із Росією і не хоче, щоб Росія її пошматувала, має бути повноправним учасником ЄС і НАТО", - цитує слова Зеленського сайт президента України. Єдиною альтернативою цьому, за його словами, є відкрита війна або повзуча російська окупація.

"Ми бачимо, що відбувається в Білорусі. Бачимо, що відбувається в Грузії. Бачимо, як ці народи затягуються - хоч і по-різному - але в однакове беззаконня", - сказав Зеленський. Він також застеріг країни ЄС і НАТО від тактики зволікання. "Якщо навіть українці, які кров'ю доводять свою прихильність свободі та цінностям об’єднаної Європи, досі не почули чіткої позитивної відповіді щодо вступу в ЄС і НАТО, то надії інших стають зовсім примарними", - сказав він.

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Зеленський чекає влітку запрошення до НАТО, а восени - рішення щодо ЄС

За словами українського лідера, "Росія боїться НАТО" і "пробує проковтнути лише тих, хто поза межами спільного простору безпеки". "Росія пробує залишити на території сусідів "заморожену" війну, якщо не вдалося проковтнути всю сусідню країну", - сказав він, згадуючи про присутність російського контингенту у Придністров'ї. "На нашому континенті не має бути місця жодній "замороженій" чи гарячій війні", - закликав він.

Зеленський вкотре закликав дати Україні чіткі алгоритми до  вступу в НАТО: "Влітку у Вільнюсі на саміті НАТО потрібне чітке запрошення України до членства, а також гарантії безпеки на шляху до членства в НАТО. Восени потрібне чітке позитивне рішення щодо нашого вступу до ЄС".

Позитивні рішення для України стануть позитивними рішеннями для інших країн, переконаний Зеленський. "Для Молдови. Це дуже важливо. У перспективі - для Грузії. Не маю сумнівів, що з часом - і для Білорусі", - припустив він.

Нагадаємо, саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня. За даними ЗМІ, за підсумками заходу Україна може отримати "гарантії безпеки" від країн НАТО, щоби запобігти будь-якій майбутній агресії з боку Росії. Як очікується, у Вільнюсі оголосять створення ради НАТО - Україна, і Київ матиме право збирати її засідання та звертатися до країн Альянсу з запитами про допомогу. Безпосередніми учасниками угоди про надання гарантій безпеки Україні можуть стати США, Великобританія, Франція та Німеччина.

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Президент України Володимир Зеленський

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