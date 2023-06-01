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Бербок: Членство України в НАТО неможливе під час війни

Євгенія Наконечна
2 год. тому

Міністерка закордонних справ ФРН відкидає можливість набуття Україною членства у НАТО під час війни. Генеральний секретар Альянсу Столтенберг запевняє Київ у підтримці.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена БербокФото: Hanna Johre/NTB/REUTERS

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявляє, що поки не може бути мови про членство України в Північноатлантичному альянсі (НАТО), оскільки триває агресивна війна Росії. Про це вона сказала у четвер, 1 червня, перед неформальною зустріччю глав МЗС країн-членів НАТО в Осло.

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Між тим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив президента Володимира Зеленського у підтримці вступу України до Альянсу. "Всі члени НАТО згодні з тим, що Україна має бути прийнята до оборонного альянсу", - заявив Столтенберг перед початком консультацій в Осло. Він ще раз наголосив, що Росія не має права вето у питанні прийняття нових членів до НАТО. Коли війна закінчиться, сказав він, необхідно гарантувати, що російської агресії більше не буде. Подібні коментарі зробив,  зокрема, і міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, який закликав до сильного сигналу підтримки Києва. 

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Як повідомлялось, 1 червня в Осло міністри закордонних справ НАТО обговорять прагнення України вступити в Альянс та її подальшу підтримку у війні з Росією. "Ми обговоримо, як посилити і зберегти нашу підтримку України. В останні місяці союзники НАТО надали безпрецедентний рівень підтримки Україні, допомагаючи їм відвойовувати та повертати українські території", - наголосив Столтенберг. Міністри також обговорять українські прагнення щодо членства у НАТО, додав він.

Нагадаємо, 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Київ прагне від нього "дієвих рішень" щодо членства України в Альянсі.

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