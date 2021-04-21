 Перегляд кордонів на Балканах: що міститься у ″фантомному плані″ прем′єра Словенії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Перегляд кордонів на Балканах: що міститься у "фантомному плані" прем'єра Словенії

З 1 липня 2021 Словенія перебирає чергове головування у ЄС. Словенський прем'єр пропонує зміни кордони на Балканах з урахуванням етнічної картини. Як реагують на це - у матеріалі DW.

Янез Янша

Словенський прем'єр Янез Янша під час саміту в Брюсселі, жовтень 2020

У неофіційному документі, який словенський прем'єр Янез Янша переслав кілька місяців тому кільком обраним адресатам у ЄС, міститься параграф під заголовком "Рішення". На перший погляд документ може нагадати Берлінський трактат 1878 року, над яким працювали Отто фон Бісмарк (Otto von Bismarck), Лорд Солсбері та князь Горчаков. За кілька тижнів переговорники тоді перекроїли геополітичну карту Балкан та змінили долі народів на південному сході Європи. У новому документі теж містяться далекосяжні пропозиції.

Пункту а) - "Об'єднання Косово та Албанії" - у документі присвячено чотири рядки. Під пунктом б) йдеться про "Об'єднання великих частин Республіки Сербської зі Сербією (маються на увазі території Боснії-Герцеговини, заселені етнічними сербами - Ред.). На це в документі виділено лише три рядки. Є в плані й пункт в) - "Хорватське національне питання". Янша пропонує вирішувати це питання "приєднанням переважно хорватських областей Боснії-Герцеговини до Хорватії" або "наданням особливого статусу хорватській частині країни за моделлю Південного Тіроля".

Infografik EU Beitrittskandidaten Westbalkan UK

Виходить, що "за бортом" залишаються боснійські мусульмани, які з 1993 року самоідентифікуються як  "босняки" й становлять десь половину населення Боснії? Політична ситуація там одна з найскладніших у регіоні після розпаду Югославії. Кривава Боснійська війна між сербами, хорватами та боснійцями, завершилась у 1995 році підписанням під тиском США Дейтонської угоди. За цим мирним договором, Боснія і Герцеговина була адміністративно поділена на дві частини: однойменну Федерацію та Республіку Сербську (яка існує на підставі власної конституції), що отримали 51 та 49 відсотків території відповідно. Це складне державне утворення, визначене низкою компромісів у Дейтоні (США), і досі управляється багатьма міністрами, держсекретарями, радниками та чиновниками. Один з компромісів - посада глави держави заміняється Президією, до якої обирають по одному представнику боснійців, хорватів і сербів.

У "плані Янши" босняків теж згадують. Їм обіцяють "незалежну функціонуючу державу, за яку вони переберуть на себе повну відповідальність". До того ж, словенський прем'єр пропонує їм визначитися із зовнішньополітичним курсом. Вступ до ЄС - не єдина можливість. "На референдумі вони зможуть обрати між майбутнім у ЄС, поза ЄС та моделлю взаємин Туреччина-ЄС", йдеться у пропозиціях голови словенського уряду. І хоча від Боснії і Герцеговини вже подано заявку на вступ до ЄС, "якщо хаос триватиме, а вплив Туреччини і радикального ісламу зростатиме, то ситуація може різко погіршитися протягом наступного десятиліття".

Янша поки що план не афішує: мовляв, він ще має бути узгоджений з регіональними лідерами та міжнародною спільнотою. Та існування хай навіть і неофіційного документа з пропозиціями перекроювання кордонів у регіоні вже викликало бурхливі реакції. Що й, зрештою, недивно: це чутлива тема - майже "табу" на Балканах, які вже понад століття поза очі іменують "пороховою діжкою Європи".

Читайте також: Боснія і Герцеговина: як країна розривається між Путіним та Ердоганом

Демократія чи "етнічно гомогенні" громади?

Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич Радман прибув до столиці Боснії Сараєво 14 квітня 2021 року зі заспокійливим посланням: Хорватія однозначно виступає за територіальну цілісність сусідньої країни. Немає жодних доказів тому, що існує якийсь "фантомний план", заспокоював хорватський міністр.

Гордан Грлич Радман

Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич Радман (архівне фото)

До слова, один з адресатів "фантомного плану" - президент Ради ЄС Шарль Мішель, раніше заявляв, що "не може підтвердити" факт отримання документа. У перекладі з дипломатичної мови це не означає категоричного спростування факту. На існування плану опосередковано вказує і те, що словенський інтернет-портал necenzurіrano.sі днями опублікував текст під назвою: "Західні Балкани: шлях уперед".

За останні тридцять років оформилися дві різні концепції для Західних Балкан. Сьогоднішній консенсус передбачає непорушність чинних кордонів та розвиток демократичних інститутів та структур у кожній країні з представленням у них етнічних меншин. Альтернативна концепція, яку не заведено обговорювати публічно, передбачає нове перекроювання кордонів колишньої Югославії за етнічним принципом. Прихильники цієї концепції твердять, що влада багатьох балканських країн насправді нехтує правами національних меншин та демократичними принципами й процесами.

Читайте також: Чи дійдуть Західні Балкани до ЄС?

Балкани в центрі міжнародної уваги

Словенія перейме чергове головування в Раді ЄС з 1 липня 2021 року. У грудні торік прем'єр-міністр Янша, як це заведено в ЄС, окреслив пріоритети головування на цей період. Головною темою він визначив Балкани.

Віктор Орбан та Янез Янша у Любляні

Віктор Орбан (л) та Янез Янша (п) у Любляні (архівне фото)

Відомо, що Янша добре ладнає з угорським колегою Віктором Орбаном. Той навіть фінансує праві, прихильні до Янші засоби масової інформації в Словенії, а також і у Північній Македонії. Тамтешньому експрем'єрові Ніколі Груєвському, засудженому за корупцію, Будапешт навіть надав політичний притулок. Орбан зробив усе для призначення свого протеже Олівера Варгеї на посаду комісара з питань розширення ЄС. У цьому кріслі він насамперед клопоче про вступ до ЄС сусідньої з Угорщиною Сербії.

Читайте також: Розширення ЄС: чи стане Україні у пригоді досвід Західних Балкан

Низькі шанси на реалізацію

Хоча, як видно, Янша і має непогану мережу прихильних контактів у регіоні та у Брюсселі, оглядачі вважають малоймовірним те, що словенському прем'єрові вдасться реалізувати задумане. До того ж, не всюди у Європі готові до нього прислухатися: його останній публічний виступ завершився скандалом. Янша виступав у Європарламенті в режимі відеоконференції наприкінці березня. Європарламентарії сподівалися поставити йому запитання щодо ситуації зі свободою преси у Словенії. Прем'єр же запропонував замість раунду запитань-відповідей переглянути фільм, а коли почув відмову, то просто відключив відеозв'язок і таким чином завершив участь у заході. У Брюсселі, однак, уміють підбирати важелі впливу.

Хай там як, а пропозиції Янши не варто вважати лише "фантазією". Так, три роки тому президент Сербії Александр Вучич також заявляв про можливість перегляду кордонів на Балканах за етнічним принципом. Його слова знайшли розуміння у тодішньої верховної представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні, тодішнього комісара із розширення ЄС Йоганнеса Гана (Johannes Hahn) та президента Австрії Александра Ван дер Беллена (Alexander Van der Bellen), які вважали слушними пропозиції щодо обміну територіями у прикордонних районах Сербії та Косово.

  • Чоловік у шоломі тримає свічку

    Фоторепортаж: Хостел у Сараєві - заночувати, як на війні

    Не музей і не пансіон

    Шоломи, якими прикриті ліхтарі, зброя на стінах: Аріан Курбасіч розробив проект і відкрив "Воєнний хостел". У 1992 році він ще дитиною перебував в епіцентрі Боснійської війни. Тож у хостелі боснієць відтворив часи облоги Сараєва. Своїх гостей він вітає у шоломі та бронежилеті.

  • Хлопець лежить на матраці, на стінах розвішані газети

    Фоторепортаж: Хостел у Сараєві - заночувати, як на війні

    Пригода, яка продирає до кісток

    Заночувати на підлозі посеред холу на надувних матрацах під військовими пледами коштує 10 євро. Перед сном можна почитати тодішні газети. Однак сну може й не бути - через гучномовець гості постійно, навіть вночі, чують постріли та вибухи.

  • Юнак чистить зуби при світлі від свічки

    Фоторепортаж: Хостел у Сараєві - заночувати, як на війні

    Води і світла тут немає

    Світла тут практично немає: лампочки живляться автомобільним акумулятором, а вночі повсюди запалені свічки. Вода? Звичайно, її немає. А джерелом тепла є єдина у хостелі пічка-буржуйка.

  • Помешкання з пластиковим захистом вікна, матрацем на підлозі та пічкою

    Фоторепортаж: Хостел у Сараєві - заночувати, як на війні

    Автентичні помешкання

    Пластикове маскування для вікон як раз те саме, яке роздавали гуманітарні місії ООН під час війни. З його допомогою люди прикривали вікна своїх помешкань у Сараєві, коли скло вилітало з них внаслідок вибухів.

  • Троє чоловіків спілкуються у темному приміщенні

    Фоторепортаж: Хостел у Сараєві - заночувати, як на війні

    Дитина війни розповідає

    Аріан Курбасіч не просто пропонує заночувати "в умовах війни". Його батько воював, тож Курбасіч розповідає гостям історію його сім'ї під час Боснійської війни. "Будь обережним", - ці слова маленький Аріан навчився розуміти і говорити після своїх перших "мама" і "тато".

  • Постріляна табличка Вітаємо в Сараєві

    Фоторепортаж: Хостел у Сараєві - заночувати, як на війні

    Сліди пострілів на стінах

    Коли Словенія та Хорватія відділились від Югославії, у Боснії і Герцоговині також посилились рухи за незалежність. Однак на заваді став локальний конфлікт між боснійцями та хорватами, які прагнули незалежності, та сербами, які були проти неї. Ситуація загострилась, коли у 1992 році деякі країни визнали Боснію і Герцоговину незалежною державою.

  • Сходи у підвал хостелу

    Фоторепортаж: Хостел у Сараєві - заночувати, як на війні

    1425 днів страху

    Облога столиці тривала майже чотири роки. 380 тисяч мешканців Сараєва були відрізані від постачання продуктів харчування, електрики, води та тепла. Місто забезпечувалось найнеобхіднішим з повітря. Люди ж жили переважно у підвалах, щоб урятуватись від снайперів та бомбардувань. У Сараєві загинули понад 11 тисяч людей, з них 1600 - діти.

  • Два чоловіки у бункері спілкуються при свічах

    Фоторепортаж: Хостел у Сараєві - заночувати, як на війні

    Знання вбиває війну

    Під хостелом розташований бункер, у якому Курбасіч показує документальні фільми про Боснійську війну. "Війну найпростіше зупинити, якщо її упередити", - каже власник хостелу. А освіта і знання, на його думку, є найкращими превентивними механізмами. "Одна-дві ночі в таких умовах змінюють у гостей перспективу їхнього бачення", - каже він.

    Автор: Ута Штайнвер


Реклама

Докладно

Янез Янша

Перегляд кордонів на Балканах - пропозиція прем'єра Словенії

Прем'єр Словенії пропонує змінити кордони на Балканах з урахуванням етнічної картини.  

Водневий сміттєвоз на вулицях Бремена

Працює на водні. Найсучасніший у світі сміттєвоз

На вулицях німецького міста Бремен можна побачити незвичний сміттєвоз. Авто під назвою Bluepower працює на водні.  