Німецький енергоконцерн E.ON не купуватиме російський газ

Німецький енергетичний концерн E.ON заявив про припинення закупівлі природного газу у трейдерів, які пов'язані з російським газовим монополістом "Газпром". Про це у середу, 16 березня, повідомив виконавчий директор E.ON Леонгард Бірнбаум (Leonhard Birnbaum).

За його словами, хоча концерн й не має довгострокових контрактів на закупівлю газу напряму з видобувними компаніями, раніше він закуповував певну частину газу у європейських трейдерів, пов'язаних з "Газпромом". "У зв'язку з війною в Україні ми припинили закупівлю нових обсягів (газу. - Ред.) у цих компаній", - наголосив Бірнбаум, слова якого наводить агенція новин Reuters.

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Також в E.ON оголосили, що не мають намір продавати свою частку в проєкті "Північний потік-1" у 15,5 відсотка. Наразі це, за словами Бірнбаума, "взагалі не є можливим". "Кому б це допомогло, якби ми передали цей актив мажоритарному акціонеру?" - риторично запитав він. Він також висловив переконання, що у короткостроковій перспективі Німеччина не зможе цілком відмовитися від російського газу.

11 березня канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що Німеччина не відмовиться від імпорту енергоносіїв з Росії. "Це усвідомлене, обґрунтоване та зрозуміле рішення, ми, принаймні з нашого боку, не зупинимо того імпорту, який зараз є в Європі у сфері енергетики", - заявив він.