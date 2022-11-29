Європа цьогоріч істотно збільшила імпорт СПГ із Росії - FT

Європа 2022 року стала світовим лідером із закупівель СПГ, на Росію припадає до 16 відсотків усіх постачань.

Попри війну РФ проти Українита запроваджені проти Росії санкції, Європа в 2022 році збільшила імпорт російського скрапленого газу (СПГ) на 42 відсотки порівняно з аналогічним періодом минулого року, написала у понеділок, 28 листопада, з посиланням на власні розрахунки газета Financial Times.

На СПГ із Росії припадає 16 відсотків всього європейського морського імпорту цього палива за 2022 рік. Майже весь обсяг було поставлено до Франції, Бельгії, Іспанії та Нідерландів, пише FT.

Загалом Росія експортувала до Європи 17,8 мільярда кубометрів СПГ, ставши другим за обсягом постачальником у регіоні. Перше місце посідають США з часткою в 42 відсотки, на третьому - Катар з 13,7 відсотками.

І хоча загальний обсяг 17,8 мільярда кубометрів - це невелика частина від 62,1 мільярда кубометрів газу, поставленого за цей час трубопроводами, він "залишає Європу незахищеною" від перетворення на "зброю" Кремля, застерігає FT.



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Європа закуповує СПГ замість російського трубопровідного газу

Після того, як Росія різко скоротила постачання газу трубопроводами, європейські країни для компенсації обсягів вийшли на ринок СПГ. За даними аналітиків із Refinitiv, з початку року Європа імпортувала рекордні 111 мільярдів кубометрів СПГ, що майже на 70 відсотків більше, ніж торік.

"Одного разу Путін може прокинутися і сказати: "Ми припиняємо постачати СПГ до Європи", змусивши регіон купувати на ще дорожчому спотовому ринку", - попереджає дослідниця енергетичної політики Колумбійського університету Анн-Софі Корбо. За її словами, Росія теоретично може перенаправити танкери з газом до бідніших країн, таких як Бангладеш і Пакистан, щоб "досягти політичної вигоди" і "натиснути на європейців".