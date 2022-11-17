Глава міноборони ФРН відповість щодо відпочинку із сином

Суд у Німеччині зобов'язав міністерку оборони Крістіне Ламбрехт відповісти на запитання ЗМІ про її політ із сином на гелікоптері Бундесверу. Судді підтримали журналістів у суперечці з чиновницею.

Скандал через фото із сином у службовому гелікоптері мало не коштував міністерці оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) її посади навесні цього року. І ось новий удар на очільницю військового відомства Німеччини. Адміністративний суд другої інстанції землі Північний Рейн-Вестфалія 16 листопада відхилив її скаргу на ухвалене раніше рішення адміністративного суду в Кельні, і Ламбрехт довелося відповідати на неприємні запитання журналістів. Оскаржити рішення суду другої інстанції, згідно із законом, вже неможливо.

Поїздка Ламбрехт: спочатку у казарму, а потім - у відпустку

Історія почалася 13 квітня у гелікоптері на шляху з Берліна до Ладелунда на півночі ФРН. Міністерка вирушила туди, щоб відвідати один із батальйонів Бундесверу. Разом із нею полетів та її син Александер. Після візиту до казарм Ламбрехт разом із сином вирушила автомобілем у великодню відпустку на розташований зовсім неподалік острів Зюльт. Як стало відомо, що міністерка у службову поїздку взяла із собою сина? Завдяки його власній активності в соцмережах: 22-річний син міністра запостив фотографію з матір'ю у своєму (загальнодоступному на той момент) акаунті в Instagram.

Гучний скандал спалахнув на початку травня, коли на фото звернули увагу журналісти. На Ламбрехт наринула хвиля критики. Крісло під чиновницею захиталося ще й тому, що претензії до її стилю керівництва та ухвалених рішень, наприклад надто повільної та недостатньої допомоги Україні, накопичувалися давно. Та й це була не перша відпустка з її боку, яка викликала питання.

На різдвяні канікули міністерка теж поїхала, хоча від неї як від свіжоспеченої на той момент очільниці військового відомства чекали участі у численних спеціально підготовлених брифінгах, аби Ламбрехт познайомилася з проблемами довіреного їй міністерства, нагадує тижневик Der Spiegel. Втрималася тоді Ламбрехт на своїй посаді, можливо, ще й тому, що у скрутний момент її підтримав однопартієць соціал-демократ, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Формально до Ламбрехт немає претензій

Лінія захисту Ламбрехт після появи фотографії сина у гелікоптері була такою: поїздка відбулася, але в рамках закону витрати за сина вона відшкодувала, це підтверджено офіційно. Скільки - відповідати на це запитання чиновниця відмовилася, і дізнатися цифру не від неї складно.

Зазвичай такі витрати розраховуються у відомствах за тарифами економ-класу авіакомпанії Lufthansa, але до глухої провінції на півночі цивільна авіація не літає. Йдеться про розкішну поїздку за рахунок платників податків, обурилася бульварна газета Bild, підрахувавши, що Ламбрехт поїздка сина обійшлася у 261 євро - "дрібниця порівняно із загальними витратами".

На запитання, чи сердиться вона на сина, міністерка відповіла, що він молодий і "соціальні мережі відіграють для нього велику роль". Про те, що син пізніше запостить цю фотографію у соцмережах, Ламбрехт не знала. Тож, за її словами, все ж таки попросила його наступного разу "добре подумати, що і коли він публікує", поділилася вона у вересневому інтерв'ю глянцевому виданню Bunte.

Журналісти у ФРН відстояли право на отримання інформації

Звинувачення в тому, що Ламбрехт змішує особисте та службове, вона відкинула, хоча й визнала, що "наступного разу вчинила б інакше". Суд першої інстанції у Кельні з нею не погодився. Взявши сина в урядовий гелікоптер, "міністерка змішала свої особисті справи зі службовими", йдеться в ухвалі суду. Суддя другої інстанції це рішення підтримав, постановивши, що преса цілком має право ставити питання щодо тієї частини поїздки, яка не стосується відпустки міністерки.

Журналістів видання Tagesspiegel, які, власне, і виграли судовий процес, зокрема, цікавило, а хто, власне, зробив фотографію сина. Тільки після рішення суду міністерка визнала, що те саме фото із сином, через яке у неї виникло стільки проблем, зробила сама. Про це повідомила прессекретарка Ламбрехт на запит Tagesspiegel.

Впливова німецька журналістська профспілка DJV привітала рішення суду другої інстанції, яке "посилило право на отримання інформації журналістів". Профспілка також висловила сподівання, що Ламбрехт "навчиться тепер не визначати на свій розсуд, де закінчується публічний інтерес до її діяльності і де починаються її приватні справи. Принаймні у справі про політ на вертольоті право громадськості на інформацію значно сильніше за право Ламбрехт та її сина (не відповідати на відповідні питання. - Ред.)", - наголошується в заяві DJV.