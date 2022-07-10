На вечірці СДПН жінкам підмішували "наркотики зґвалтування"

На літній вечірці Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка пройшла раніше цього тижня, кілька жінок, на думку членів партії, зазнали впливу сильного снодійного, відомого як "наркотики зґвалтування", до яких зараховують препарат "Рогіпнол" ("Флунітразепам").

Першим про інцидент написало у суботу, 9 липня, німецьке видання Tagesspiegel із посиланням на внутрішній чат СДПН. Згодом подібна інформація також опинилась у розпорядженні інформаційних агенцій dpa та Reuters.

"Це обурлива подія, про яку з нашого боку було негайно повідомлено до поліції Бундестагу", - заявив лідер фракції СДПН Матіас Мартін (Mathias Martin) у листі депутатам-однопартійцям.

Щонайменше вісім жінок постраждали

За даними Tagesspiegel, щонайменше вісім з жінок, які були на заході, постраждали від підмішаних "наркотиків зґвалтування". "Ми рекомендуємо іншим можливим постраждалим негайно повідомити про це у поліцію",- сказав Мартін. Як випливає з чату соціал-демократів, один випадок вже було підтверджено перевіркою і звинувачення вже висунули невідомому зловмиснику.

Виконавча секретарка фракції соціал-демократів у бундестазі Катя Маст (Katja Mast) також порадила усім, хто вважає себе постраждалими, проінформувати владу про те, що сталося. "Ми всі обурені та зробимо все, що у наших силах, аби пролити світло на цю неймовірну подію", - заявила вона.

Традиційна вечірка СДПН відбулася у Берліні 6 липня, в останній робочий тиждень Бундестагу перед літніми канікулами, які триватимуть до вересня. Як пише Tagesspiegel, на заході були присутні близько тисячі гостей, зокрема й канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).