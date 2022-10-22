В уряді ФРН закликають збільшити військову підтримку України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) та міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) просять у міністра фінансів Крістіана Лінднера (Christian Lindner) виділити значно більше коштів на військову підтримку України наступного року. Про це у суботу, 22 жовтня, із посиланням на відповідний лист Бербок та Ламбрехт пише видання Der Spiegel .

Міністерки вважають за необхідне збільшити фонд військової допомоги Києву з 697 мільйонів євро, запланованих на 2023 рік, до 2,2 мільярда євро. Тільки з таким бюджетом Німеччина зможе "конкретно і відчутно взяти на себе відповідальність", на яку від неї очікують її "міжнародні партнери", йдеться в посланні.

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Ламбрехт і Бербок також вимагають від своїх колег у кабінеті передбачити у 2023 році бюджетні зобов'язання на суму до 1 мільярда євро на оборонні проєкти у наступні кілька років. Міністерки стверджують, що "здатність Берліна діяти у зовнішній політиці та питаннях безпеки, а також його міжнародна репутація" залежать від коштів зі спецфонду. 2022 рік показав, що для підтримки України у створенні "високотехнічного військового потенціалу" необхідна "максимальна гнучкість", йдеться далі в листі. На сьогоднішній день уряд Німеччини довів, що може діяти швидко та ефективно. Щоб цей темп не сповільнився, Бербок та Ламбрехт терміново звертаються за допомогою до Лінднера, зазначається у листі.

Ресурси мінфіну ФРН вичерпні



Тим часом, як пише Der Spiegel, мінфін не має нескінченних ресурсів. Фінансова система, зокрема, зазнає значного навантаження у зв'язку з великими пакетами допомоги для компенсації зростання цін на енергоносії на 2023 рік. Крістіан Лінднер уже кілька разів закликав своїх колег по кабінету міністрів до економії.

Раніше, 21 жовтня, німецький Бундестаг схвалив створення спеціального Фонду економічної стабільності у розмірі 200 мільярдів євро для стримування різкого зростання цін на енергоносії та допомоги бізнесу. Згідно з планами уряду, виділених коштів має вистачити до 2024 року.

Для фінансування пакету допомоги уряд Німеччини знову призупинить дію "боргового гальма", закріпленого в Основному законі, та візьме нові кредити. Від політики запобігання росту держборгу, що проводилася до цього, вже відходили, зокрема, у березні 2020 року на тлі пандемії. Перед цим, з 2014 року, Берліну вдавалося уникати заборгованостей. Лінднер стверджує, що ФРН повернеться до цього правила у 2023 році.

Рішення про фонд на період до 2024 ркоу ранішерозкритикувала Федеральна рахункова палата Німеччини. Її експерти відзначають, що воно суперечить принципам, відповідно до яких федеральний бюджет завжди складається на один рік.